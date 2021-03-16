Ataoğlu: İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebilir

Bakan Ataoğlu, turizmde açılıma gidebilmek ve turistlerin karantinasız ülkeye gelebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile görüştüklerini belirtti.

Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun koyacağı kriterleri bekliyoruz. O kriterler çerçevesinde açılımları gerçekleştireceğiz ama bu süre içerisinde turizm çalışanlarımızın da çok ciddi sıkıntılar içinde olduğunu görebiliyoruz. Bu sıkıntıların aşılması ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız turizmin açılması, istediğimiz noktaya gelmesi ve turizm çalışanlarının artık refaha kavuşmasıdır” dedi.

Turizmde şu an 14 bin 500 aktif çalışan bulunduğunu anacak turizmin başlamasıyla bu sayının 22 bin 500’e ulaşacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, 22 bin 500 kişinin hemen aşılanması mümkün olmasa da en azından Sağlık Üst Kurulu ve Sağlık Bakanlığının koyacağı kriterler kapsamında önem sırasına göre turizm sektörünün aşılanması talebini dile getirdi.

Bakan Ataoğlu, aşılanma oranının istenen seviyeye gelmesi durumunda Sağlık üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterler doğrultusunda aşılanmış ve antikorlu insanların ülkeye karantinasız girişinin sağlanabileceğini söyledi.

İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebileceğini ifade eden Ataoğlu, “Aşılamada istenilen seviyeye gelinemezse kapalı grup olarak turizm başlayacak” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “kapalı grup turistler esnafa değil, üreticinin ürettiği ürünlerin tüketilmesine yardımcı olabilir. Ama en azından çalışanların çalışma şansını bulmasına ve işletmecilerimizin en azından çarklarını döndürmesine yardımcı olacağız. Bu esas isteğimniz değil. Bizim esas isteğimiz aşılanmış ve antiklorlu, ülkemize karantinasız gelip en azından ülke ekonomisine de esnafa da bir dokunuş sağlamasıdır” dedi.

Tedbirleri alarak turizmin önünü açmak istediklerini belirten Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun vereceği kararı beklediklerini vurguladı.

Ataoğlu, “Turizmcilerin plan ve program yapılabilmesi için üst komiteden hızlı bir şekilde bize cevap vermesini istedik. Turizmciler, ülkeye turist getirmek için büyük paralar harcar bu nedenle açıldıktan sonra tekrar kapanmamak ve zarar etmemek için titiz çalışma yapılıyor” dedi.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolüne göre Turizme ayrılan 30 milyon TL’nin yeterli olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, “harcadığımız paranın büyük bir bölümü tanıtıma gidiyordu. KKTC ile ilgili turizm tanıtım reklamlarının ücretleri Türkiye tarafından karşılanacak. Fuarlarda ve dijital platformlarda Türkiye stantları içinde KKTC reklamları da yer alacak. Dolayısıyla ayrılan bütçe sene sonuna kadar yeterlidir” ifadelerini kullandı.



BRT