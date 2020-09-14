Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı
Polise gelen ihbar yakalattı
Polise gelen ihbar yakalattı
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
16 yaşındaki kıza tecavüz etti

Ataoğlu : “İş bilmezsiniz!”

Meclis Genel Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi’ni görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Milletvekilleri yasaya ve sürece ilişkin konuşuyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:09
837 Okunma
Ataoğlu : “İş bilmezsiniz!”

Değişiklik Yasa Önerisi ile Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenliyor, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasının ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanıyor.

“İş bilmezsiniz!”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hazırlanan yasanın önemine işaret etti, ilk günden bu çalışmanın yapılmış olması gerekliliğine değindi.

Pandemi Hastanesi tamamlanana kadar vakalara ilişkin izlenecek politikayı soran Ataoğlu, açılıma dair izlenen bir strateji ya da planın olmadığına vurgu yaptı, varılan noktanı ‘korkunç’ olduğunun altını çizdi.

“Hükümet bu aşamada ne yapacak, kapanma mı düşünülüyor? Sosyal medyaya bakarak mı bir politika çizeceksiniz” diye soran Ataoğlu, Pandemi Hastanesi yapılırken doktor, hemşire eksikliği, gereksinimi için hazırlık yapılmadığına değindi.

Sağlıkçı diye yapılan istihdamların gerçekten sağlık çalışıp çalışmadığını soran Ataoğlu, Sağlık Bakanı’nın çaresizlikten kapı kapı gezip gönüllü sağlıkçı aradığını ifade etti.

“Bu kadar mı iş bilmezsiniz” diye soran Ataoğlu, bunun sokaktaki herkes tarafından söylendiğini belirtti. Devlete güvenin kaybedildiğini, halkın hükümetin iş bilmez tutumlarından dolayı zarara uğradığını kaydetti.

“Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır”

Ekonomik konularda Hükümet’in ‘3 maymunu oynadığı’ görüşünü belirten Fikti Ataoğlu, iflaslara işaret etti, iflasların Hükümet’in yanlış kararları ile artacağına işaret etti.

Okulların açılmasında da ‘fiyasko’ yaşandığını söyleyen Ataoğlu, yüksek öğrenimde de tedbirlerin geciktiği görüşünü belirtti.

Ataoğlu’nun yüksek öğrenime ilişkin ifadeleri sırasında yerinden konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile aralarında kısa süreli bir atışma da yaşandı.

DP olarak seçimin 1 yıl ötelenmesi önerisi yaptıklarını anımsatan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, önümüzdeki ay yapılacak seçime katılımın az olacağı öngörüsünü de belirtti.

Ataoğlu, “Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır” dedi. Ataoğlu seçimin yeniden ötelenmesinin de konuşulabileceğini de belirtti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, sadece eleştiri değil önerilerinin de olduğunu belirtti, dikkate alınmasını önemine değindi.

YENİDÜZEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!
Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!
2 gün su verilemeyecek
2 gün su verilemeyecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim