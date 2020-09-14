Ataoğlu : “İş bilmezsiniz!”

Değişiklik Yasa Önerisi ile Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenliyor, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasının ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanıyor.

“İş bilmezsiniz!”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hazırlanan yasanın önemine işaret etti, ilk günden bu çalışmanın yapılmış olması gerekliliğine değindi.

Pandemi Hastanesi tamamlanana kadar vakalara ilişkin izlenecek politikayı soran Ataoğlu, açılıma dair izlenen bir strateji ya da planın olmadığına vurgu yaptı, varılan noktanı ‘korkunç’ olduğunun altını çizdi.

“Hükümet bu aşamada ne yapacak, kapanma mı düşünülüyor? Sosyal medyaya bakarak mı bir politika çizeceksiniz” diye soran Ataoğlu, Pandemi Hastanesi yapılırken doktor, hemşire eksikliği, gereksinimi için hazırlık yapılmadığına değindi.

Sağlıkçı diye yapılan istihdamların gerçekten sağlık çalışıp çalışmadığını soran Ataoğlu, Sağlık Bakanı’nın çaresizlikten kapı kapı gezip gönüllü sağlıkçı aradığını ifade etti.

“Bu kadar mı iş bilmezsiniz” diye soran Ataoğlu, bunun sokaktaki herkes tarafından söylendiğini belirtti. Devlete güvenin kaybedildiğini, halkın hükümetin iş bilmez tutumlarından dolayı zarara uğradığını kaydetti.

“Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır”

Ekonomik konularda Hükümet’in ‘3 maymunu oynadığı’ görüşünü belirten Fikti Ataoğlu, iflaslara işaret etti, iflasların Hükümet’in yanlış kararları ile artacağına işaret etti.

Okulların açılmasında da ‘fiyasko’ yaşandığını söyleyen Ataoğlu, yüksek öğrenimde de tedbirlerin geciktiği görüşünü belirtti.

Ataoğlu’nun yüksek öğrenime ilişkin ifadeleri sırasında yerinden konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile aralarında kısa süreli bir atışma da yaşandı.

DP olarak seçimin 1 yıl ötelenmesi önerisi yaptıklarını anımsatan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, önümüzdeki ay yapılacak seçime katılımın az olacağı öngörüsünü de belirtti.

Ataoğlu, “Kimsenin gailesi Cumhurbaşkanı seçimi değil, kendi sağlığıdır” dedi. Ataoğlu seçimin yeniden ötelenmesinin de konuşulabileceğini de belirtti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, sadece eleştiri değil önerilerinin de olduğunu belirtti, dikkate alınmasını önemine değindi.

YENİDÜZEN