Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Ataoğlu: “İşsizliği önlemenin yolu reel sektörün üretimini arttırmak”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu söyledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 15:27
56 Okunma
Ataoğlu: “İşsizliği önlemenin yolu reel sektörün üretimini arttırmak”
banner108

Ataoğlu, Girne’de gerçekleşen etkinlikte Sosyal Demokrat Hareketi (SDH)  üyeleri ile bir araya geldi.
Gecede bir konuşma yapan Ataoğlu,  DP iktidarında uygulayacakları maliye ve para politikalarına paralel olarak, reel sektör için acil önlemler alacaklarını dile getirdi.
Kriz nedeniyle kapasitelerinin altında çalışan tesislerdeki üretimi artırmanın önemine işaret eden Ataoğlu,  sermaye yetersizliği nedeniyle kapanan karlı işletmelerde üretimi başlatmak, yatırımları hızlandırmak suretiyle gerçek anlamda bir yatırım seferberliği için gerekli ortamı oluşturmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.
Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu belirtirken, reel sektörün sorunlarının aşılması için, öncelikle güven ortamının tesis edilerek siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.
Böylece, ekonomide öngörülebilirliğin artacağına değinen Ataoğlu , reel sektör kuruluşlarının geleceğe yönelik kararlarını daha kolay almalarının sağlanacağını söyledi.
SDH Başkanı Alper Özsakınç da konuşmasında seçim öncesi beyan ettikleri gibi seçim sürecinde de DP’ye desteklerinin tam olduğunu, Fikri Ataoğlu başkanlığında DP’nin iyi bir ivme kazandığını gördüklerini dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
Ertuğruloğlu’ndan, PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni verilmesiyle ilgili açıklama
Ertuğruloğlu’ndan, PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni verilmesiyle ilgili açıklama
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim