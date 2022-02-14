Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yapılan resmi görüşmeye işaret eden Ataoğlu, “Tekrar aranmadık... UBP’den tekrar bu konuyla ilgili görüşelim dendiği noktada biz de kendi çalışmalarımızı ortaya koyacağız” dedi.

Birçok alternatif model olduğunu da aktaran Ataoğlu, “Kapımız çalındığında görüşlerimizi paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, hükümetin hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine de vurgu yaparak, “Biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Bize bir görüşme talebi gelirse, kendi içerimizde bir değerlendirme yapıp ilgili arkadaşlarla görüşmeyi yaparız” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Bakanlıkları konuşmadık” diyerek, gayriresmi görüşmelerin devam ettiğini de aktardı.

Öte yandan Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bugün kendisini ziyaret ettiğini de belirtti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI