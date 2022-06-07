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Ataoğlu: Karar toplum vicdanında kabul görmedi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, BRTK Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen tutukluk kararı ile ilgili açıklama yaparak, kararın toplum vicdanında kabul görmediğini dile getirdi.

07 Haziran 2022 Salı 21:24
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Ataoğlu: Karar toplum vicdanında kabul görmedi
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Ataoğlu, “Özkurt'un seçim yasağını ihlal etme gerekçesi ile almış olduğu mahkumiyet kararının, Kıbrıs Türk yargısına olan inanç ve saygımla birlikte, toplum vicdanında kabul görmediğini üzülerek görüyorum” dedi.

Fikri Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt'un seçim yasağını ihlal etme gerekçesi ile almış olduğu mahkumiyet kararının, Kıbrıs Türk Yargısına olan inanç ve saygımla birlikte, toplum vicdanında kabul görmediğini üzülerek görüyorum.

Söz konusu kararın istinafa gideceği bizlere gelen bilgiler arasındadır.

Umut ediyorum ki, üst mahkemenin vereceği karar, gerek toplum vicdanında, gerekse de konu itibariyle ülkemiz adına kabul gören bir karar olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluMeryem Özkurt
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