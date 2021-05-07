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Ataoğlu: “Kısa süre içerisinde ekonominin çarklarını döndürme niyetindeyiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte iç turizme yönelik indirim kampanyası yapılabilmesi için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:29
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Ataoğlu: “Kısa süre içerisinde ekonominin çarklarını döndürme niyetindeyiz”

Bakan Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak iç turizmin canlanması için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne önerilerde bulunduklarını da ifade etti. 
Ataoğlu, 2019 yılına oranla 2020 yazında vatandaşların tatil yapmak için yerli otelleri tercih ettiğine işaret ederek, 2019 Ağustos ayında 10 bin 894 KKTC vatandaşının yerli otellerde konakladığını, 2020 Ağustos ayında ise bu rakamın 13 bin 350’ye yükseldiğini söyledi. 
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, sendikanın kamuda örgütlü yeni bir sendika olduğunu, salgın sürecinde kamuda yaşanan sıkıntıların olduğunu söyleyerek, bu konulara ilişkin Bakan Ataoğlu’na bilgi verdi.
Mındıkoğlu, salgın sürecinde yurtdışında tatil olanağının kısıtlandığına işaret ederek, iç turizmin en kısa sürede başlaması ve KKTC vatandaşlarına yönelik indirim kampanyasının yapılması yönündeki talebini dile getirdi.
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, ülkede yaşanan salgın nedeni ile zor bir süreçten geçildiğini, çalışanların fedakarlık göstererek çalıştığını ifade etti.
Ataoğlu, Bakanlık bünyesinde bulunan yurt içi turizm ofislerinin ve müzelerin hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, personelin sağlıklı koşullarda çalışabilmesine önem verdiklerini belirtti.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte iç turizme yönelik olarak indirim kampanyası yapılabilmesi için görüşme halinde olduklarını” belirten Ataoğlu, hem indirim hem de kredi kartına 12 taksit gibi ektra imkanlar yaratılması girişiminde bulunduklarını vurguladı.
Bakan, Turizm Bakanlığı olarak iç turizmin canlanması için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne önerilerde bulunduklarını da ifade etti. 
2019 yılına oranla 2020 yazında vatandaşların tatil yapmak için yerli otelleri tercih ettiğine işaret eden Ataoğlu, 2019 Ağustos ayında 10 bin 894 KKTC vatandaşının yerli otellerde konakladığını, 2020 Ağustos ayında ise bu rakamın 13 bin 350’ye yükseldiğini söyledi. 
Ataoğlu, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizmin canlanması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “kısa süre içerisinde ekonominin çarklarını döndürme niyetindeyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluTurizmKıbrıs Türk Otelciler Birliği
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