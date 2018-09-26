Ataoğlu: "KKTC, Akdeniz Bölgesi'nin hızlı büyüyen konumlarından biri haline geldi"

Dünyanın hızla gelişen endüstrilerden biri olan turizm sektörünün dünyada en önemli geçim kaynağı olduğunu söyleyen Bakan Ataoğlu, her yıl dünyada 800 milyon kişinin seyahat ettiğini ifade etti.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her geçen yıl daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarında ‘Kuzey Kıbrıs’ markası Akdeniz Bölgesi’nin hızlı büyüyen konumlarından biri haline gelmiştir.

Saray Hotel ve Celebrity Hotel ile başlayan turizm maceramız Kuzey’e geçişle birlikte 2 bin 621 yatak, 38 bin 800 turist ve 30 milyon TL’lik bir başlangıç ile olmuştur.

Bugün ise 25 bin’ler seviyesinde yatak kapasitesine, 1 milyonu aşkın turiste ve 865 milyon dolarlık bir turizm gelirine ulaşmış durumdayız.

Turizmde vardığımız noktadan geçmiş 44 yıl öncesine baktığımız zaman, elde edilen gelişme ve başarılar göz ardı edilemez.

Dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan bu sektöre daha çok değer vermeliyiz.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle turizm sektörünün “Dünya Turizm Günü”nü kutluyorum. Sektörün gelişimine emek verenlere başarılar dilerim.”