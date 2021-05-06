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Ataoğlu: KKTC vatandaşlarının da otelde tatil yapmasını, Üst Kurul'a önerdik

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bayram ve açılımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:22
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Ataoğlu: KKTC vatandaşlarının da otelde tatil yapmasını, Üst Kurul'a önerdik

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bayram ve açılımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayramda 4-5 gece konaklama olabileceğini ve Sağlık Bakanlığı ile Üst Kurulun kararlaştıracağı kurallar çerçevesinde bu turist kabulünün gerçekleşeceğini söyleyen Ataoğlu, yerli halka yönelik de indirim ve iç turizmin açılması yönünde Üst Kurula öneride bulunduklarını aktardı.

İç turizme yönelik 1 yıldır kapalı kalan halkın da otelde tatil yapmasına yönelik yapılan çalışmaların, öncelikle ülke insanının otel ve turizmden yararlanması olduğunu aktardı.

Kaynak : Kıbrıs Yenigün

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