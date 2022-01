Ataoğlu: “Manifestomuz, ülke geleceğinin yol haritasıdır”

Demokrat Parti’nin kurulduğu günden bugüne, pek çok noktaya imza attığını ifade eden Ataoğlu, “DP, gailesi doğrultusunda, insan ve memleket sevgisiyle hareket etmiş, projelerini hayata geçirmek üzere büyük uğraşlar vermiş bir partidir” dedi.

Ataoğlu katıldığı televizyon programında, DP’nin manifestosunun, ayakları yere basan, uygulanabilir ve toplumsal sorunlara cevap verebilecek özelliğe sahip olduğunun altını çizerek, “Seçmenlerimiz, DP’nin manifestosunu okumadan karar vermesinler. Çünkü iddia ediyorum ki, manifestomuz, ekonomiden sağlığa, sağlıktan eğitime, her alanda ülke geleceğinin yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

“DP’YE KATILIM EN ÇOK PARTİSİ OLMAYAN AMA BİR PARTİDE ÖRGÜTLENME DÜŞÜNCESİNDE OLAN VATANDAŞLARDAN OLDU”

Hem partinin kurucuları, hem de küskünleri ile çeşitli etkinlikler yaparak bir araya geldiklerini belirten Ataoğlu, “Son hükümete girdiğimiz dönem içerisinde, memleketin hayrına projeler ürettik, bu sırada küçük ve büyük ortaklarımız kurultay çalışmalarına devam etti. Bu süreçte DP’ye çok ciddi katılımlar oldu. Farklı siyasi partilere kırılanlar da katıldı ama daha fazla, partisi olmayan fakat bir siyasi partide örgütlenme düşüncesinde olan vatandaşlarımız katılım gösterdi” ifadelerini kullandı.

“49 ADAYIMIN TÜMÜNE KEFİLİM”

Seçimlere 9 gün kaldığını ifade eden Ataoğlu, “Her şeye rağmen sandığa gidip irademizi ortaya koyarak 5 yılımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu benim genel başkan olarak geçireceğim ilk seçim. Bu süreçte partiye her platformdan katılım gerçekleşti. İşvereninden emekçisine kadar adaylar göstermeye çalıştım. Biri birinden değerli pırıl pırıl 49 tane adayım var. Tümünden de gurur duyuyorum, tümüne de kefilim” dedi.

“HÜKÜMET OLUŞUMUNA İMZA ATACAKSANIZ UYUM İÇİNDE OLMANIZ LAZIM”

DP lideri Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni bilen bilir. Bir kere herkesle samimiyim, kimseyle kavga edecek yapım yok. Hatta şunu da söyleyeyim, yılbaşı öncesi tüm parti başkanlarını arayıp tümünün yeni yıllarını kutlayıp başarılar diledim. Uyum içerisindeyiz, uyum içerisinde olan bir partiyiz. Hükümet oluşumuna imza atacaksanız uyum içinde olmanız lazım.”

“TEK BAŞINA BİR PARTİNİN İKTİDAR ŞANSI ŞU AN İÇİN YOK”

Vatandaşın, siyasete olan bakış açısını, siyasilerin değişebileceğini vurgulayan Ataoğlu, “Bu yüzden önümüzdeki seçimlerden sonra istikrarlı bir hükümetin oluşması, göreve 5 yıl devam etmesi önemli. Tek başına bir partinin iktidar şansı şu an için yok. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. DP, yaptıkları konusunda herkes tarafından sahiplenen bir parti konumunda. Önümüzdeki seçimde daha güçlü çıkacağı aşikâr” şeklinde konuştu.

“SEÇMENİN, MANİFESTOSUNDA YAZANLARIN NE KADARI SOMUT DİYE BAKARAK OY VERMELERİNİ TALEP EDİYORUM”

Sandığa gidecek olan seçmene çağrıda bulunan Ataoğlu, “Futbol takımı tutar gibi değil; kimlerin hangi projeleri yaptığına bakarak, ne şekilde çalıştığını gözeterek, manifestosunda yazanların ne kadarı somut diye bakarak oy vermelerini talep ediyorum” dedi.

“MANİFESTOMUZ, KOÇANIMIZDIR”

Demokrat Parti’nin hiçbir zaman hayal satmadığını vurgulayan Ataoğlu, “Biz adaylarımıza, manifestomuzu verirken koçan olarak verdiğinizi unutmayın dedik. Gün gelir, bunun hesabı sorulur dedik. Manifestomuzu da buna uygun bir şekilde hazırladık” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu ayrıca seçmenlere seslenerek “DP’nin manifestosunu okumadan karar vermeyin, çünkü manifestomuz, ülkemizin yol haritası niteliğindedir” dedi.

“10 MİLLETVEKİLİNE İHTİYACIMIZ VAR, BEKLENTİMİZ DE BU YÖNDEDİR”

DP’nin, Meclis’te grup kuracak kadar vekile sahip olması gerektiğini, bu sayede yasalarla ilgili ortaya konması gereken ne varsa başarabileceklerini ifade eden Ataoğlu, “Yasalarla ilgili değişiklikler konusunda DP’nin Komitelerde yer alması gerekiyor. Bizim istediğimiz değişiklikleri yapabilmemiz için hesaplarımıza göre 10 Milletvekiline ihtiyacımız var, beklentimiz de bu yöndedir” dedi.

“HERKES KURULTAY KAVGASI İLE UĞRAŞIRKEN, BİZ PROJELERİMİZLE UĞRAŞIYORDUK”

Özellikle salgının yoğun olduğu 2021 yılının ilk aylarında, herkesin evinde olduğu süreçte özel izin alarak bakanlıkta çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Ataoğlu, “Herkes kurultay kavgası ile uğraşırken, biz projelerimizle uğraşıyorduk. Memlekete yararlı neler yapabiliriz, bizim gailemiz budur” şeklinde konuştu.

“GİRNE ANTİK LİMAN İÇİN BÜTÇE HAZIR, SEÇİM YASAKLARI BİTER BİTMEZ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Mağusa yat limanı ile ilgili projelerinin halen MİK’te olduğunu anımsatan Ataoğlu, “Bu olay bitti gitti, daha fazla deşmek istemiyorum. Girne Antik Liman için çalışmaları başlattık. Bu çalışma, 2021’in ilk aylarında yaptığımız çalışmaların sonucudur. Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından, bütçesi hazır, ikinci etap çalışmaları devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN İTİBAREN ÇEVRE DERSİ, ÇOCUKLARIMIZA İLK ÇAĞDAN ÜNİVERSİTE ÇAĞINA KADAR VERİLECEK”

Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların dışında imar planları, emirnameler, çevre ile ilgili çalışmalarımız, denizlerimizin temizliği, müzelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız, çevre konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Çevre dersi konusunda Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık; önümüzdeki dönemden itibaren çevre dersi, çocuklarımıza ilk çağdan üniversite çağına kadar verilecek.”

ASGARİ ÜCRET… “DENGEYİ KORUMAK LAZIM”

Asgari ücretle ilgili soru üzerine konuşan Ataoğlu, “Dengeyi korumak lazım. Biz hem işçiyi hem de işvereni düşündük. Şubat ayında sona erecek olan prim desteğini 1 yıl daha uzattık. Sonra gelen şikayetleri tekrardan değerlendirmeye aldık. Çalışma Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“İSTİKRAR EŞİTTİR DEMOKRAT PARTİ”

Son olarak seçmene seslenen Ataoğlu, “Eğer istikrardan bahsediyorsak, 23 Ocak’ta herkesin sandığa gidip DP’ye oy vermesini talep ediyorum. İstikrar eşittir Demokrat Parti” ifadelerini kullandı.