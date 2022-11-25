Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Ataoğlu: “Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa ilçesi sınırlarında bulunan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısının, 1 milyona ulaştığını bildirdi.

25 Kasım 2022 Cuma 11:14
21 Okunma
Ataoğlu: “Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı”



Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yıl sonra kademeli açılan Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Maraş'ın KKTC turizmine olumlu katkısı var. Maraş'ı görmek için özellikle ülkeye gelen turistler olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Maraş'ı görmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiğini yineleyen Ataoğlu, kara sınırlarını kullanan Rumların da ziyaretçiler arasında bulunduğunu aktardı.

Ataoğlu, Maraş'ı gezenlerin arasında "ilk sırayı Türkiye'den gelenlerin" aldığını dile getirerek, "Netice itibarıyla bugün Maraş'ın ziyaretçi sayısına baktığımızda bu kısa sürede 1 milyona ulaştığımızı görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, yıl sonuna kadar Maraş'ın ziyaretçi sayısının 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: “Kadın dostu belediyeciliğin öncüsü ve örneği olduk”
Harmancı: “Kadın dostu belediyeciliğin öncüsü ve örneği olduk”
Dinlemediği kalmamış...
Dinlemediği kalmamış...
Töre: Milli ve manevi değerler ihmal edilmemeli
Töre: Milli ve manevi değerler ihmal edilmemeli










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim