Ataoğlu'ndan Denktaş'a destek!

Demokrat Parti’nin (DP) 27’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yemekte konuşan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Serdar Denktaş’ın alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini kaydetti.

DP’den verilen bilgiye göre, Vuni Palace Hotel'de düzenlenen yemekte DP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu konuşma yaptı.

Ataoğlu, partilerinin kurultayının üzerinden 2 ay geçtiğini anımsatarak, bu sürede siyasetin de değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Partinin, eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda kararını beklediğini belirten Ataoğlu, “Denktaş’ın alacağı her türlü kararı DP olarak destekleyeceğiz, Denktaş’ın yanında olacağız” dedi.