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Ataoğlu'ndan Denktaş'a tepki

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekledikleri Serdar Denktaş’ın “DP’nin kendi onuruna sahip çıkamadığı” ifadesini esefle karşıladıklarını belirtti.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:47
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Ataoğlu'ndan Denktaş'a tepki

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekledikleri Serdar Denktaş’ın “DP’nin kendi onuruna sahip çıkamadığı” ifadesini esefle karşıladıklarını belirtti.

Ataoğlu, “İlkelerimiz ve demokrasi inancımız ışığında, seçim sonuçlarına herkesin ve her kesimin saygı duyması gerektiğini ifade etmek ister, ‘onurumuza sahip çıkmadığımız’ suçlamasını şiddetle reddederiz” dedi.

Fikri Ataoğlu yazılı açıklamasında, Demokrat Parti’nin, kurulduğu günden beridir demokrasiden, kurucu liderleri Rauf Raif Denktaş’ın yolundan ve Anavatan Türkiye’nin izinden hiç ayrılmadığını vurguladı.

DP’nin girdiği tüm seçimlerde alınan oy kapsamında halkının takdirine saygı duyduğunu ve yanlışı varsa düzeltme, eksiği varsa tamamlama derdinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Anavatan Türkiye ile koordineli ve uyumlu bir birliktelik” görüşleri doğrultusunda da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

“Bu noktada, Cumhurbaşkanlığının ilk turunda desteklediğimiz Serdar Denktaş’ın alınan seçim sonuçları kapsamında DP’den ayrılma kararı, bizleri üzmüştür” diyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Siyasette halkın takdirine her halükarda saygı duyulması hususuna demokrasi mücadelesi yapmış bir parti olarak inancımız tamdır.

Ancak Serdar Denktaş’ın ‘DP’nin onuruna sahip çıkmadığı’ ifadesini esefle karşılar, ilkelerimiz ve demokrasi inancımız ışığında, seçim sonuçlarına herkesin ve her kesimin saygı duyması gerektiğini ifade etmek ister, onurumuza sahip çıkmadığımız suçlamasını şiddetle reddederiz.

Demokrat Parti, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasinin gerektirdiği her durumu anlayışla karşılayarak, Anavatan Türkiye ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürümeye devam edecektir.

Bununla birlikte, dün olduğu gibi bugün de irademize sahip çıkacağımızı ve her şart ve koşulda onurumuzu da korumaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir görev biliriz.”

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