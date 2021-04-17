Ataoğlu'ndan Kur'an Kursu Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de din ve vicdan hürriyeti, inanç ve ibadet özgürlüğünün, Anayasa tahtında koruma altında olduğuna işaret ederek “İnanç ve ibadet hürriyeti, hiç bir kurum ve merci tarafından yasaklanması söz konusu değildir” dedi.