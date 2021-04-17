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Ataoğlu'ndan Kur'an Kursu Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de din ve vicdan hürriyeti, inanç ve ibadet özgürlüğünün, Anayasa tahtında koruma altında olduğuna işaret ederek “İnanç ve ibadet hürriyeti, hiç bir kurum ve merci tarafından yasaklanması söz konusu değildir” dedi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:12
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Ataoğlu'ndan Kur'an Kursu Açıklaması

Ataoğlu açıklamasında, KKTC Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri göz önünde bulundurularak, Anayasal bir hak olan inanç ve ibadet hürriyetinin devamlılığının sağlanması için hükümetin bir ortağı olarak, hafızlık kurslarının ve Kur’an kurslarının devamlılığının sağlanması adına konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKuran KursuKKTC Anayasa Mahkemesi
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