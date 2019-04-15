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Ataoğlu'ndan turizm açıklaması

15 Nisan 2019 Pazartesi 13:40
Ataoğlu'ndan turizm açıklaması
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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar “Turizm alarm veriyor” başlıklı konuşmasına yanıt veren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bu konunun zaten gündemlerinde olduğunu dile getirerek, sektörün Maliye Bakanı’yla yaptığı görüşmelerde bu konunun da ele alındığını belirtti.
Yolcu sayısında düşüş olduğunu, bu sayıyı nasıl artırabilecekleriyle ilgili girişimleri bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, ülkeye farklı destinasyonlardan turist getirmek için çalışmaların sürdüğünü anlattı. 

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Yerli istihdam ve yerli üretimin desteklenmesiyle ilgili Ocak ayında yapılan çalışmanın ikincisini Mayıs’ta yapacaklarını dile getiren Ataoğlu, bu çalışmanın elde edilen somut veriler ışığında geniş katılımla gerçekleştirileceğini anlattı. 
Teşvikler konusunda yapılan çalışmalara değinen Ataoğlu yeni teşvik kitapçığının Haziran ayında dağıtılacağını açıkladı. 
Ataoğlu Tatar’a bu konuya gösterdiği ilgi için teşekkür etti. 

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Anahtar Kelimeler:
AtaoğluTurizm
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