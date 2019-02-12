Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacağını kaydetti.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Ataoğlu, uçak bilet fiyatlarıyla ilgili Türk Hava Yollarına yaptıkları girişim sonucunda bilet fiyatlarında düşüş beklediklerini fakat fiyatlarda beklenen indirimin gerçekleşmediğini söyledi.



Bu girişimin ardından alternatif olarak Girne-Alanya gemi seferlerini başlattıklarını fakat seferlerin beklenen ilgiyi görmediğini belirten Ataoğlu, bilet fiyatlarını ucuzlatmak adına istedikleri sonucu almak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.Ataoğlu, Anadolu Jet’in bir uçağının Nisan ayının başında Adana’dan, Antalya'dan Gaziantep'ten seferlerini başlatmak üzere THY ile görüşmelerinin sonlandığını söyledi.Bu uçuşların başlaması ile bilet fiyatlarına yansıyacak ücretin 300-400 lira civarında olacağını söyleyen Ataoğlu, “Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak" dedi.