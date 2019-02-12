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Ataoğlu: Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak

12 Şubat 2019 Salı 17:08
Ataoğlu: Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacağını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Ataoğlu, uçak bilet fiyatlarıyla ilgili Türk Hava Yollarına yaptıkları girişim sonucunda bilet fiyatlarında düşüş beklediklerini fakat fiyatlarda beklenen indirimin gerçekleşmediğini söyledi. 

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Bu girişimin ardından alternatif olarak Girne-Alanya gemi seferlerini başlattıklarını fakat seferlerin beklenen ilgiyi görmediğini belirten Ataoğlu, bilet fiyatlarını ucuzlatmak adına istedikleri sonucu almak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ataoğlu, Anadolu Jet’in bir uçağının Nisan ayının başında Adana’dan, Antalya'dan Gaziantep'ten seferlerini başlatmak üzere THY ile görüşmelerinin sonlandığını söyledi. 

Bu uçuşların başlaması ile bilet fiyatlarına yansıyacak ücretin 300-400 lira civarında olacağını söyleyen Ataoğlu, “Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ataoğlu
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Gibri 2019-02-12 19:36:55

Tabii .düşün fiyatları. Daha fazla hırsız . Daha fazla tetikci. Daha fazla sanal bet mafiası. Daha fazla sapık .daha fazla tecavüzcü.

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Fen 2019-02-13 15:41:05 @Gibri

Senin ne faydan var memlekete ? Asalak sülük!

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Pinokyo 2019-02-13 09:26:34

Göreceğikk bu yalanı da ama balık beyinli olduk biz. Unuturuk hemen. Ucuzlamazsa istifa edermin be bakannnn

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gibrici 2019-02-12 22:59:23

akrabalarin mi geliyor mogolistandan

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Fen 2019-02-13 15:42:27 @gibrici

Senin akrabaların kimler ? Bir soy ağacı çıkar bakalım nedir ? Soyun sopun nedir ? Terliksi hayvandan mı geldin ?

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Fen 2019-02-13 15:45:39

Türk Hava Yollarına girişim yapmak ne demek ? THY'nin KKTC'ye hediye ettiği KTHY nin değerini bilemediniz, sömürdünüz! Her şeyini peşkeş çektiniz! Şimdi bilet fiyatlarını düşürmek için uğraşıyormuşsunuz. Düşmez kimseyi kandırmayın!

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