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Ataoğlu: Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu

13 Eylül 2022 Salı 14:43
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Ataoğlu: Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu


Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yaşanan hayat pahalılığı konusunda açıklama yaptı.
Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türk Lirası’nın kur değişimleri ve enflasyon neticesinde ciddi bir pahalılık meydana gelmiştir. Hükümetimiz, halkımızı korumak adına hayat pahalılığı ve asgari ücret artışını enflasyon seviyesinde yükseltmiştir. Bununla birlikte piyasada pahalılığın, kimi zaman fahiş boyutlara ulaşabildiğini gözlemliyoruz. Halkın alım gücünde yaşadığı düşüşle birlikte, piyasalarda yaşanan fahiş fiyat artışları bir başka gerçektir. Okulların açıldığı şu günlerde, suni fiyat artışları asla kabul edilemez.


Bu noktada görev elbette ki Hükümetindir. Denetim, kontrol ve yasal ceza müeyyidelerinin sorgusuz sualsiz hayata geçirilmesi elzemdir. Halkımızı fırsatçı anlayıştan korumak ise en temel görevimizdir. Stokçuluğa karşı ise, çok sert tedbirleri almak en temel vazifemizdir. Bu çerçevede, şahsım, partim adına ve Hükümetimiz adına konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Siyaset halka hizmet etmektir. Bu anlayışı şiar edinerek, halkımızın içinde bulunduğu koşulların, daha da zorlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz Konuya ilişkin, her türlü öneri ve görüşü ortaya koyarak, takip ederek, halkımızı suni pahalılıktan korumaya kararlıyız. Çünkü bu halkı pahalılıktan kurtarmak boynumuzun borcudur. Ki zaten, Halkımızın beklentisi de budur.”

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