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Ataoğlu, Palm Beach Otel Casinosu Çalışanlarının Eylemini Ziyaret Etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Palm Beach Otelde bünyesinde faaliyet gösteren Palm Beach Casino çalışanlarının otel önünde yaptığı eylemi ziyaret etti.

18 Ocak 2022 Salı 16:08
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Ataoğlu, Palm Beach Otel Casinosu Çalışanlarının Eylemini Ziyaret Etti
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Halen Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmeye devam eden davada, verilen ara emri ile çalışanların işlerine devam edememesi sonrası yapılan eylemde Ataoğlu çalışanlara seslendi. 
Konuşmasına turizm sektörü emekçilerine teşekkür ederek başlayan Ataoğlu, Pandemi döneminde çarşı esnaf ziyaretlerinde görmüş olduğu manzaranın aynısını bir turizm tesisinde görmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Mahkeme kararı çıktığında verilen karara karşı “boyunlarımız kıldan ince” diyen Ataoğlu,  mahkemenin en iyi kararı üreteceğine olan inancını dile getirdi.
Çıkacak kararda en büyük arzularının çalışanların haklarının  iade edilmesi olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, turizm emekçilerinin verdiği mücadele ve nöbette yanlarında olduğunu dile getirdi.
Ataoğlu, turizmin önünü açmaya ve yatak kapasitesini artırmaya çalışırken var olanlar üzerinde sorunlar yaşanmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.
Turizm emekçileri yanlarında olduğu ve haklarını aramadaki desteğinden dolayı Ataoğlu’na teşekkür etti.

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