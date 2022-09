Ataoğlu, partililere seslendi

CANLI AKTARIM

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başkan Adayı Fikri Ataoğlu, partisinin 12. Olağan Kurultayında konuştu.

Konuşmasının başında tüm partilileri selamlayan Ataoğlu, Demokrat Parti'nin geçmişten bugüne ülke yönetiminde aldığı görevlere atıfta bulunarak, 'elbette ki, her şey her zaman istediğimiz gibi gitmedi' dedi. Zaman zaman zor durumlarla karşılaştıklarını dile getiren Ataoğlu, hiç yılmadıklarını ve hiç vazgeçmediklerini anlattı.



"Kan kusarız ama kızılcık şerbeti içtik deriz"



Ataoğlu, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:



"Biz, mevzubahis vatansa, sözkonusu Kıbrıs Türkü’nün geleceği ise gün gelir kan kusarız ama kızılcık şerbeti içtik demesini biliriz.

Hiç bir zaman sorumluluktan kaçmadık ve kaçmayız! Kuruluş amacımız olan demokratik teamüllere ve devletimize olan bağlılığımıza, mücadelemize halkımızın bizlere verdiği güçle devam ediyoruz.

Hep hedefimiz, daha müreffeh, daha çağdaş ve daha insanca bir yaşamı, bu topraklarda mücadelesini canıyla, alın teriyle veren ve vermeye devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına kazandırmak olmuştur.

Demokrat Parti, bütün olumsuz düşüncelere rağmen, her zaman kilitlendiği hedefine, emin adımlarla, cesaretle ve inançla yürümesini bildi.



"DP'nin hükümette yer alması kaçınılmazdı"



İçinde bulunulan ekonomik ve siyasi konjonktürün, Demokrat Parti’nin hükümette yer almasını kaçınılmaz kıldığını dile getiren Ataoğlu. "Demokrat Parti, her zaman, ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlığın ve siyasetin ayak oyunlarının bertaraf edilmesinde, ülke dinamiklerinin kişisel değil, toplumsal çıkarımlara dönüştürülmesinde büyük bir siyasi güç olmuştur. Demokrat Parti, bu misyonunu ve sorumluluğunu bu hükümette de yerine getiriyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"Gerektiğinde makamlarımızı da bir tarafa bıraktık"



Yıllardan beridir süregelen ve adeta “alışılmış çaresizlik” gibi dar kalıplarla ifade edilen konulara, halktan aldıkları güç çerçevesinde kararlılıkla eğildiklerini vurgulayan Ataoğlu, "üstesinden gelmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemiz sadece hükümette olmadı. Gerektiğinde makamlarımızı bir tarafa bırakarak, halkımız için, bu ülkenin demokrasisi için bu ülkenin geleceği için mücadelemizi muhalefette de verdik,vermeye de hazırız" dedi.



"Ben Ataoğlu... Asla yalan söylemedim..."



Kendisiyle ilgili de konuşan Ataoğlu, 'asla yalan söylemedim, hep dürüst olmayı seçtim' dedi. Ataoğlu devamla şunları söyledi:



"Çok zor dönemlerden, kritik süreçlerden geçerek,bu günlere gelen birisiyim. Tek bir noktada asla taviz vermedim. O da, her zaman için önce kendime, sonra değerli eşime, aileme Partililerime ve Kıbrıs Türk halkına; asla yalan söylemedim, her zaman dürüst olmayı seçtim. Samimi olduğum için, her zaman iyi niyetli ve özellikle hoşgörülü olduğum için zaman zaman eleştirildim. Danışmanlarımın bana yönelttiği telkinlerin en başında, “Başkan çok iyi niyetlisin” oldu. Evet ben iyi niyetli, hoşgörülü, demokratik bir yapıya sahibim. Ancak söz konusu toplumsal menfaat olursa, hoşgörülü olmam, iyi niyetli yaklaşmam. Asla kişisel çıkarlarımı, kişisel menfaatlerimi toplumsal menfaatlerin üzerinde tutmadım tutmam. Siyasette olsam da olmasam da buna asla müsade etmedim, etmem...etmeyeceğim...."



"Partimizi seçimlere hazırlamak zorundayız"



"Bugün geldiğimiz 12’nci kurultayımız sonrasında, Partimizi ayakta tutan ve ülke sorunları için mücadele etme gücünü bizlere veren birlik ve beraberliğimizden kopmadan, partimizi daha da güçlü bir biçimde önümüzdeki seçimlere hazırlamak zorundayız" diyen Ataoğlu, Siyasi hayatım boyunca asla kaosa oynamadım, bölen ve ayrıştıran değil, birleştiren ve kucaklayan oldum. Bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğim. Zaman zaman Demokrat partinin temel taşlarını yerinden oynatmaya çalışanlara, içten ve dıştan partimize müdahale etmeye çalışanlara da asla fırsat vermedim, vermeyeceğim" diye konuştu.