Ataoğlu: “Sağlık Çalışanlarının Hakkı Ödenemez”

Ataoğlu Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “İnsan sağlığı için büyük fedakarlıklarla görevlerini yapan hemşirelerimizin, özellikle salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte özverili ve eşsiz emekleri her türlü övgüyü hak ediyor”dedi.

Salgınla mücadelede kilit roldeki hemşirelere saygı duyduklarını ve onları yürekten alkışladıklarını ifade eden Ataoğlu, “Bu duygularla; sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin ‘Hemşireler Günü’ kutlu olsun” ifadelerini kullandı.