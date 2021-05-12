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Ataoğlu: “Sağlık Çalışanlarının Hakkı Ödenemez”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, salgın sürecinde  gece gündüz demeden, gerektiğinde ailesinden feragat eden, hayatlarını riske atan, ama hastalarını ihmal etmeyen sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:01
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Ataoğlu: “Sağlık Çalışanlarının Hakkı Ödenemez”

Ataoğlu  Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “İnsan sağlığı için büyük fedakarlıklarla görevlerini yapan hemşirelerimizin, özellikle salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte özverili ve eşsiz emekleri her türlü övgüyü hak ediyor”dedi.
Salgınla mücadelede kilit roldeki hemşirelere saygı duyduklarını ve onları yürekten alkışladıklarını ifade eden Ataoğlu, “Bu duygularla; sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin ‘Hemşireler Günü’ kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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