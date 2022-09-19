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Ataoğlu: “Şimdi daha da büyüme ve daha da kenetlenme zamanı”

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:40
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Ataoğlu: “Şimdi daha da büyüme ve daha da kenetlenme zamanı”


Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün gerçekleşen Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı sonrası teşekkür mesajı yayımladı.

Ataoğlu, "birlik ve beraberlik mesajı" vererek şu açıklamaları yaptı:

“Birlik beraberlik ve dayanışma içinde gerçekleştirdiğimiz 12. Olağan Kurultayımızda şahsıma ve partimize göstermiş olduğunuz destek ve katkıdan dolayı siz değerli partililerimize teşekkür ederim.

Şimdi daha da büyüme ve daha da kenetlenme zamanı. Birlik, beraberlik ve coşku içerisinde inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Partimizde kaybeden olmamış, kazanan Demokrat Parti olmuştur. Dün gerçekleşen demokrasi şölenimizde aday olan Ali kardeşime gönülden teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza partimizin ateşini daha da körükleyeceğiz.

Kurultayımızda ayrıca Parti Meclisi’mize görev yapma hakkı alan partililerimize başarılar dilerken, kurultayda aday olan Parti Meclisi üyesi adaylarımıza bu şölene katkı koydukları için ayrı ayrı teşekkür ederim.

Şimdi yerel seçimlere odaklanma zamanı.”

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