Ataoğlu: "Sorunlar temelden çözülmeye çalışılıyor"

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi’nden başlayan kampanyaya tüm kurum ve kuruluşlar dahil edilerek atık pillerin geri dönüşümün sağlanması hedefleniyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhuriyet Meclisi BaşkanıTeberrüken Uluçay’ın katıldığı farkındalık etkinliğinde ilk piller Cumhuriyet Meclisi’nde atılmış oldu.

"ATIK PİLLER İNSAN HAYATINI TEHDİT EDİYOR"

lk olarak atık pillerin çevreye ve insana verdiği zararları sonrasında da projenin detaylarını anlatan Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şunları söyledi:

"Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır. Piller; kadmiyum, nikel, cıva, çinko, mangan, demir, lityum, kobalt gibi metalleri ve çeşitli kimyasal bileşimleri içermektedir. Günümüzün en önemli konularından olan atık piller kullanan insanlar tarafından gelişi güzel olarak doğaya atılmakta ve çevreye zarar vermektedir. İnsanların kendilerine ve çevreye ne kadar zarar verdiklerini düşünmeden yaptıkları bu hareket ilerleyen yıllarda yaşanılan çevreye bir çok zarar vermekte ve insan yaşantısını etkilemektedir. İnsan sağlığını da etkileyen bu atık piller içerisinde cıva, kadmiyum, çinko, kurşun, mangan, demir, lityum, nikel ve kobalt gibi maddeleri bulundurmaktadır. İçerisinde bu kadar zararlı madde bulunduran pilleri düşüncesizce çevreye atmak insan yaşantısını ve doğayı büyük tehlikelerle karşı karşıya getirmektedir. Piller metal içerikli olduğu için toprakta yok olmaz ve toprağa atılan piller yeraltı sularına karışarak suları kirletmektedirler. Atık pillerin zararını ilk olarak topraklar görmekte ve bu zararlar toprağın bütün minerallerini götürür. Minerallerini de kaybeden topraklar artık kullanılmaz hale gelir. Topraktan sonra yeraltı sularını kirleten ve yeraltı sularının kirlenip zehirlenmesine sebep olurlar. Bu zararlar sonucunda ekosistem bozulur ve tüm canlılar zarar görür.

"5000 ADET ATIK PİL TOPLAMA KUTUSU"

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bu yıl 5000 adet atık pil toplama kutusu yaptırdıklarını ifade eden Ataoğlu, devlet kurum ve kuruluşlarına, büyüksüpermarketlere, dernek ve birlik binalarına söz konusu kutuların dağıtılacağını vurguladı.

Atık pil toplama kutularının dağıtılması projenin ilk basamağı tamamlandıktan sonra ikinci basamağının ise eylül ayında ilkokul, ortaokul ve liselere dağıtılması için çalışma yapıldığını söyleyen Ataoğlu, “Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı tutulmasını sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlayacağız” dedi

Talep edilmesi durumunda diğer işletmelere de atık pil toplama kutularının dağıtılacağını dile getiren Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin ALO 123 Çevre ihbar hattına yapılan bildiriler doğrultusunda, atık pillerin kurum, kuruluş ve benzeri yerlerden aldırılacağını da belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yaptığı konuşmada atık pillerin toplanılarak geri dönüşüme katkıda bulunmasının çevre açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın başlatmış olduğu projeye desteklerinin tam olduğunu belirtti.