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Ataoğlu, Sucuoğlu'na sert sözlerle yüklendi

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, memleketi kurtaracak olanın geniş tabanlı bir hükümet olduğunu söyledi, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na güvenmediklerini dile getirdi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 11:08
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Ataoğlu, Sucuoğlu'na sert sözlerle yüklendi

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, memleketi kurtaracak olanın geniş tabanlı bir hükümet olduğunu söyledi, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na güvenmediklerini dile getirdi.

Fikri Ataoğlu UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na sert sözlerle yüklendi.

“Güven duymadık, samimi değil” diyen Ataoğlu Turizm Bakanlığı’nda yapılan toplantıda bu sabah “ilk 100 gün deklarasyonunun imzalanması” kararının alındığını ancak Sucuoğlu’nun akşam saatlerinde metni imzalamaktan vazgeçtiğini söyledi.

“Nasıl güvenelim? Bugün oylayacağımız güven oyuydu, güvenmediğimiz bir duruma neden oy verelim?” diye soran Ataoğlu Sucuolu’na güvenmediklerini ifade etti. “İlk 100 gün deklarasyonunda” ekonomik olarak elzem yapılacakların olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Neden imzalamadı? Çıksın açıklasın” dedi.

“İstifa ederken ‘blöf yapacağım’ dedi, Saray’da öğrendik” “Sunat Atun’u görevden alacağında istifa blöfü yapacağını biz Cumhurbaşkanlığı’nda öğrendik. ‘Blöf yapacağım’ dedi. Sonra hükümet düştü. Bu kararı alırken bize sormadı, bilgi vermedi” diyen Ataoğlu UBP içindeki krizlerin süreci yıprattığını söyledi. “Şimdi seferberlik zamanıdır. Tüm partileri yer alacağı bir toplumsal mutabakat hükümeti öneriyoruz. Gelin memleketimizi kurtaralım” diyen Ataoğlu seçime gitmenin gereksiz olduğunu ifade etti.

Kaynak: YENİDÜZEN https://www.yeniduzen.com/sucuogluna-guvenmiyoruz-samimi-degil-152273h.htm

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