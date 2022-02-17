Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi

Dünkü görüşmeden sonra UBP’den resmi geri dönüş beklediklerini bildiren Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi.

17 Şubat 2022 Perşembe 20:03
276 Okunma
Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi
banner108

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ile dün Başbakanlık’ta yeniden bir araya geldiklerin, ardından da kendisinin Cumhurbaşkanı’yla görüşerek bilgi verdiğini açıkladı.

Dünkü görüşmeden sonra UBP’den resmi geri dönüş beklediklerini bildiren Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi.

Ataoğlu, DP’de bir sorun olmadığını, alternatif modelleri boylarının ölçüsünü bilerek ve halkın beklentilerine uygun sunduklarını ifade etti.

Fikri Atoağlu, bugün UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu telefonda aradığını ancak yanıt alamadığını da ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy ailesinin yaslı günü...
Taçoy ailesinin yaslı günü...
Elektrikte yeni dönem…
Elektrikte yeni dönem…
Güney'de 2 bin 200 kişinin testi pozitif çıktı
Güney'de 2 bin 200 kişinin testi pozitif çıktı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim