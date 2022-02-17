Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ile dün Başbakanlık’ta yeniden bir araya geldiklerin, ardından da kendisinin Cumhurbaşkanı’yla görüşerek bilgi verdiğini açıkladı.

Dünkü görüşmeden sonra UBP’den resmi geri dönüş beklediklerini bildiren Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi.

Ataoğlu, DP’de bir sorun olmadığını, alternatif modelleri boylarının ölçüsünü bilerek ve halkın beklentilerine uygun sunduklarını ifade etti.

Fikri Atoağlu, bugün UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu telefonda aradığını ancak yanıt alamadığını da ekledi.