Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...

Ataoğlu: “Teşviklere yönelik çabalar sonuçsuz kaldı”

12 Ocak 2020 Pazar 15:56
Ataoğlu: “Teşviklere yönelik çabalar sonuçsuz kaldı”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası'na katıldı. 

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, teşviklere yönelik çabaların sonuçsuz kaldığını savunarak, bunun devam etmesi halinde ülkeye turist getirmenin çok zor olacağını söyledi.

İmkansızlıklara rağmen çalışan turizm sektörüne teşekkür eden Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’nın kendi yağı ile kavrulmasının zamanının geldiğini belirterek, Türkiye'den gelecek paranın ise ülkenin altyapı ve üstyapısına harcanmasının gerekliliğine işaret etti. 

Konuşmasında, Stratejik Plana yönelik 4'lü koalisyon döneminde çalıştay yapıldığını da anımsatan Ataoğlu, turizmin istihdam gücüne işaret etti ve gençler için bir alan olması, ortaya konan emeklerin boşa harcanmamasını temenni etti.

Bafra'da açılan 4 tesise ek 10 tesisin daha açılmasının öngörüldüğüne de atıfta bulunan Ataoğlu, söz konusu tesislerin istihdama büyük katkı yapacağını, meslek liselerinde turizm bölümlerinin artırılması gerekliliğini vurguladı.

Ataoğlu, ulaşımda özellikle Türkiye pazarına yönelik olarak Türkiye - KKTC seferlerinin iç sefer olarak ele alınması hususunda kendileri döneminde başlatılan çalışmaların da bir sonuca ulaşmasını temenni etti.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluDPKuzey Kıbrıs Turizm ŞurasıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Şurası tamamlandı
Turizm Şurası tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim