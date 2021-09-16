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Ataoğlu: "Toplumsal çevre bilincinin oluşturulması için küçük yaştan çevre eğitimine başlanacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 9. Sınıflara yönelik başlatılan ekoloji ve çevre derslerinin şimdi daha fazla yaygınlaşması ile çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren başlayacağını belirtti.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:35
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Ataoğlu: "Toplumsal çevre bilincinin oluşturulması için küçük yaştan çevre eğitimine başlanacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Talim ve Terbiye Dairesi Çevre Eğitim Projesi Koordinatörü Uzm. Yonca Karaca ve Çevre Koruma Dairesi Çevre Eğitim Projesi Koordinatörü Doç Dr. Nazım Kaşot’u kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi işbirliğinde Çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması kapsamında ortak bir proje yürütülmektedir.

Yürütülen proje kapsamında hazırlanan Çevre Eğitimi Destek Kılavuz kitapçıkları ziyarette Bakan Ataoğlu’na sunuldu.

AKTUĞ: “ ÇEVRE EĞİTİMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK”

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ kabulde yaptığı konuşmada, çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin; yeni öğretmen ihtiyacı yaratmadan, mevcut okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarında öğrenme çıktılarına uygun hazırlanan etkinliklerin etkili olacağına vurgu yaptı. 21. yy becerilerinin ve öğrenci merkezli eğitim felsefesinin temelini oluşturan yaparak yaşayarak, gerçek ortamlarda gözlemleyerek sınıf dışı etkinliklerle kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflediklerini, ezberci öğretimden uzak bir eğitim felsefesiyle sürdürülebilir çevre bilincinin oluşturulmasının önemine de ayrıca vurgu yaptı.,

Aktuğ, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji derslerinin eğitim programları içerisinde çevre ile ilgili olan öğrenme çıktıları belirlendiğini, hazırlığı devam eden kılavuz kitapçıklarla çevre konularına yönelik bilincin artırılmasının planlandığını vurguladı. Kılavuz kitaplarının bu yıldan itibaren uygulanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Aktuğ, kılavuz kitapçıkların 2021-2022 eğitim-öğretim yılında pilot okullarda uygulanarak geliştirileceğini ifade etti.

ATAOĞLU: “SADECE CEZA KESEREK ÇEVRE BİLİNCİ KAZANILMAZ”

Ataoğlu, Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla çocukların çevreye yönelik tutumlarında olumlu etkiler yaratabilmek için bu yıl çevre eğitimlerini yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu önceki bakanlık döneminden 9. Sınıflara yönelik başlatılan ekoloji ve çevre derslerinin şimdi daha fazla yaygınlaşması ile çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren başlayacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iştişare ederek yapılan bu çalışmanın çevre, doğa ve yaban hayatın tanınması, sevilmesi ve korunmasına yönelik olarak atılmış bir adım olduğunu anlatan Ataoğlu, herkesin çevre bilinci ile hareket etmesini ve çevreye sahip çıkmasını istedi.

Çevre kirliliğini eğitim yoluyla önlemek istediklerini de ifade eden Ataoğlu, sadece ceza keserek çevre bilincinin kazanılmadığını kaydetti.

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