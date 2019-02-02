Ataoğlu: Turizmde dünya ile yarışıyoruz

İstanbul’daki “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda (EMITT) basın mensupları ile bir araya gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında KKTC’ye büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, EMITT çerçevesindeki temaslarına devam ediyor.
Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi bire bir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi pahabiçilmez ve Dünya’da tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda her hangi bir şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Turizm alanında her gecen yıl ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, “Her geçen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.
dünya ile derken??? dünyaya dışardan turist gelmez haklısın sn bakan, kesin geçeriz dünyayı bu anlamda... günübirlik kumarcıları çık bakalım kaç gerçek turist gelirmiş adamıza...
yookk b......k. Sobuç ne bee sonuçç.Ufak at da ciivcivler da yesin (sizden kalısra tabi)
Tam bişey bişey yazacam bir gülme gelir. Hade yau ordan.. fuara gittik deyin thats all! Sonuç iyi olursa konuşalım.. salak zannedersiniz bizi
Rum tarafına 3.5 milyon turist geliyor ve turizim geliri 3.5 milyar euro. 21 milyar TL. Sen diyorsun 2 milyon Turist. Nerede 2 milyar euro. 12 milyar TL. Senin devlet bütçesinden fazla. Söyle be Ağaoğlu, bizdeki turizm kayıt dışı mı, yoksa kaçak turizmi(!) de mi var da bizim litetarürümüz mü seninkinden zayıf?
Ağaoğlu, beni sen bile çıldırdamadınsa kimse çıldırdamaz! Be Ağaoğlu yoksa şu sokaklarda her gün gördüğümüz yüzbinlerce türbanlılar arab turistler
mi? Ben ahhhhmak da zannederim ki Reyise yalakalık olsun ya da Reyisin dağıttığı islamic rüşvetleri kapsın diye rol kesen Türkiyelilerdir.
Yok dayanamadım beddua edeceeeeem! Yol """"Allah herkesi yalanlarının ve yolsuzluklarının ateşinde yaksın.""""" AMİN!