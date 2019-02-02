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Ataoğlu: Turizmde dünya ile yarışıyoruz

Ataoğlu KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:22
Ataoğlu: Turizmde dünya ile yarışıyoruz

İstanbul’daki “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda (EMITT) basın mensupları ile bir araya gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında KKTC’ye büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, EMITT çerçevesindeki temaslarına devam ediyor.

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin KKTC için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleri ile Dünya’ya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz” dedi. 



Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi bire bir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi pahabiçilmez ve Dünya’da tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda her hangi bir şüphem yok” ifadelerini kullandı. 
Turizm alanında her gecen yıl ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, “Her geçen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluEMITTIstanbulTurizmHaberGündemKıbrısKKTC
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nnn 2019-02-02 12:30:08

dünya ile derken??? dünyaya dışardan turist gelmez haklısın sn bakan, kesin geçeriz dünyayı bu anlamda... günübirlik kumarcıları çık bakalım kaç gerçek turist gelirmiş adamıza...

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Yalancınınnnn 2019-02-02 12:50:39

yookk b......k. Sobuç ne bee sonuçç.Ufak at da ciivcivler da yesin (sizden kalısra tabi)

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Essek 2019-02-02 12:46:51

Tam bişey bişey yazacam bir gülme gelir. Hade yau ordan.. fuara gittik deyin thats all! Sonuç iyi olursa konuşalım.. salak zannedersiniz bizi

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Doğru Söz 2019-02-02 14:49:52

Rum tarafına 3.5 milyon turist geliyor ve turizim geliri 3.5 milyar euro. 21 milyar TL. Sen diyorsun 2 milyon Turist. Nerede 2 milyar euro. 12 milyar TL. Senin devlet bütçesinden fazla. Söyle be Ağaoğlu, bizdeki turizm kayıt dışı mı, yoksa kaçak turizmi(!) de mi var da bizim litetarürümüz mü seninkinden zayıf?

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Doğru Söz 2019-02-02 14:57:25

Ağaoğlu, beni sen bile çıldırdamadınsa kimse çıldırdamaz! Be Ağaoğlu yoksa şu sokaklarda her gün gördüğümüz yüzbinlerce türbanlılar arab turistler
mi? Ben ahhhhmak da zannederim ki Reyise yalakalık olsun ya da Reyisin dağıttığı islamic rüşvetleri kapsın diye rol kesen Türkiyelilerdir.

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Doğru Söz 2019-02-02 15:06:25

Yok dayanamadım beddua edeceeeeem! Yol """"Allah herkesi yalanlarının ve yolsuzluklarının ateşinde yaksın.""""" AMİN!

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