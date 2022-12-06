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Ataoğlu: “Turizmde farkındalık yaratılıyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizme yönelik kamu spotlarıyla farkındalık yaratıldığını kaydetti.

06 Aralık 2022 Salı 16:48
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Ataoğlu: “Turizmde farkındalık yaratılıyor”



Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan turizme yönelik kamu spotları hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlığın 2023 yılı itibarı ile kamuoyu ile paylaşacağı vizyonu çerçevesinde, toplumda turizm bilincinin artırılması ve coğrafyaya aidiyeti motive etmek amacı ile hayata geçirilen projeyi kamuoyu ile paylaştığını anımsatan Ataoğlu, projeye ait çalışmalardan ikisinin sosyal medya ve televizyon mecralarında kamu spotu niteliğinde yayınlandığını belirtti.

Toplam 6 videonun 3 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını aktaran Bakan Ataoğlu, “Geçtiğimiz hafta 2 adet video servis edilmiş olup, bu hafta diğer 2 video paylaşılacaktır. Önümüzdeki hafta ise diğer iki video yayınlanacaktır. Ülkemizin değerleri ve sahip olduğu kültürel mirası ön plana çıkaran videolar, yine ülkemizin sosyal medya alanında oldukça etkili olan video içerik üreticileri ile iş birliği kapsamında hazırlanmıştır. Bu noktada, kamu spotu niteliğinde hazırlanan videolara halkımızın gösterdiği büyük teveccühü selamlar, söz konusu işbirliği için ulusal video içerik üreticisi Evren Kerem ile Ayşe Hacıarif’e teşekkür ederiz. 2023 yılında da, geleceğimize katkı sağlayacak en temel dinamik olan turizm için çalışmaya, üretmeye ve emek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluTurizmFarkındalık
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