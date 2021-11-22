Ataoğlu: “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, giriş ve çıkışları kolaylaştırmalıyız"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sizlerin olumlu eleştirilerinizi ve önerilerinizi dikkate alarak en iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Ataoğlu, Türk Lirası’nın değer kaybettiğini işaret ederek, “Bu dönemde lehimize çevirebileceğimiz sektörlerden biri turizmdir” ifadelerini kullandı.

Giriş ve çıkışlarda yaşanan sıkıntılara da değinen Ataoğlu, “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, kapıların giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, “Benim üstüme vazife değil’ deyip kenara çekilmek kolaydır. Ancak herkes elini taşın altına koymalıdır” diyerek, önümüzdeki günlerde Ercan Havalimanı’nda zorunlu olan antijen testinin kaldırılacağı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.