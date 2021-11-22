Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107
Flaş Haber
Tavuğa yüzde 10 zam!
Kapat

Ataoğlu: “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, giriş ve çıkışları kolaylaştırmalıyız"

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, kapıların giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmamız lazım” dedi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:19
48 Okunma
Ataoğlu: “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, giriş ve çıkışları kolaylaştırmalıyız"
banner108

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sizlerin olumlu eleştirilerinizi ve önerilerinizi dikkate alarak en iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Ataoğlu, Türk Lirası’nın değer kaybettiğini işaret ederek, “Bu dönemde lehimize çevirebileceğimiz sektörlerden biri turizmdir” ifadelerini kullandı.

Giriş ve çıkışlarda yaşanan sıkıntılara da değinen Ataoğlu, “Turizmi bir adım daha ileriye taşımayı planlıyorsak, kapıların giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, “Benim üstüme vazife değil’ deyip kenara çekilmek kolaydır. Ancak herkes elini taşın altına koymalıdır” diyerek, önümüzdeki günlerde Ercan Havalimanı’nda zorunlu olan antijen testinin kaldırılacağı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu’ndan Büyükkonuk Belediyesi’ne borçlanma yetkisi
Bakanlar Kurulu’ndan Büyükkonuk Belediyesi’ne borçlanma yetkisi
Oğuzhan Hasipoğlu: “Federasyon treni kaçtı”
Oğuzhan Hasipoğlu: “Federasyon treni kaçtı”
Denktaş, CİB'in heykel yapımı için ihtiyaç duyulan rakamı karşılamasına da teşekkür etti
Denktaş, CİB'in heykel yapımı için ihtiyaç duyulan rakamı karşılamasına da teşekkür etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim