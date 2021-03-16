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ATAOĞLU: “TURİZMİN ARTIK AÇILMASI LAZIM”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal T’de katıldığı programda Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

16 Mart 2021 Salı 09:41
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ATAOĞLU: “TURİZMİN ARTIK AÇILMASI LAZIM”

GÜNDEM KIBRIS

Turizmin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “Ya küçük gruplu turları ağırlayacağız, ya da antikorlu kişileri ağırlayacağız. Buna karar vermeliyiz” dedi.

yönelik 1 Nisan’ın gösterilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “1 Nisan tarihi şahsımın da yaptığı bir açıklamaydı. Ancak aşılama şartına baktığımıza, 50 bin civarında aşının yapıldığını da biliyoruz. Türkiye’den gelen 100 bin doz ve Güney’den gelen aşılara baktığımızda, 50 bin civarında aşılama var. Ekonomideki çarkların dönebilmesi için turizm ve yüksek öğretim geliyor, ancak bunların ana başında da sağlık geliyor. Gelen aşıların programlanması ve aşılamaların hızlıca başlaması gerekiyor. Biz de turizm çalışanları arasında da o çalışmaları yapacağız. Ülkemiz turizminin artık açılması lazım. Turizm emekçilerinin eylemlerini bizler de üzülerek izliyoruz. Onlara yönelik çalışmalarımızı da göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapıyoruz. Sağlık Üst Kurulu bizden rica etti, son aşamaya gelinceye kadar bu çalışmaları dışarıya paylaşmayalım, bizler de o yüzden paylaşamadık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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