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Ataoğlu: "Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk"

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:01
Ataoğlu: "Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'de son dönemde yapılan oteller ile gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs'ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi. 

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İstanbul’da, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) geleneksel öğle yemeğinde konuşan Ataoğlu, "Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmiyorum. Bizde yatırımcıların kazandırdıkları tesisler Güney Kıbrıs'a değil, dünyaya meydan okuyor." dedi. 

KKTC'de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünü turizm sektörünün kapattığını vurgulayan Ataoğlu, "Bu yıl hedefimize koyduğumuz çalışmalar sonucu bütçe açığımızın yüzde 60-65'ini turizm gelirleri ile kapatmayı hedefliyoruz.

Ana vatanımız Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre Bakanı AtaoğluKKTCTürkiyeHaberGündemKıbrıs
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Magusalı 2019-01-30 21:23:55

Gelen turist gurupları gümrüksüz diye Magusa Serbest bölgeye götürülüp orada kurulan mutfakta yedirilmektedir.

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Magusalı 2019-01-30 21:27:44

Guruplar dışta bulunan lokantalara götürülmüyor. Bu turistin KKTC esnafına ne gibi bir katkısı olur.Hiçbir katkısı olmaz. Hiç.

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Magusalı 2019-01-30 21:29:28

Cumartesi ve Pazar günleri SerbestBölge Karakol kapısı açılıp otöbüsler içeri alınıyor. Sonra yine açılıp dışarıya çıkıyorlar.

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Magusalı 2019-01-30 21:32:51

Serbest bölgede mutfak kurulup turistlere gümrüksüz yemek vermek doğrumu? Yetkililere sormak lazım. Burasını hırjen olarak kim denetliyor. Bunları sayın bakan biliyor mu?

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Magusalı 2019-01-30 21:35:02

Ben esnaf değilim. Otobüslerin içeri girişi ilgimi çekti ve sordum. İçeride gümrüksüz lokanta olduğu söylendi. Turistleri oraya götürüyorlarmış.

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Magusalı 2019-01-30 21:37:59

Sayın bakana sormak lazım. Bu gurupların KKTC ye ne yararı olur. Bir de bu turistleri getirenlere teşvik veriyorsunuz. Devletin parası boşuna gidiyor. Buna turızm demekle biz turızmi bilmiyoruz herhalde.

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