Ataoğlu: “Türkiye’deki kapanma, KKTC turizmini etkilemeyecek”

Bazı medya organlarının Türkiye’deki kapanmanın KKTC turizmini ciddi şekilde etkileyeceğini ve otel rezervasyonlarında iptaller yaşandığını yazdığını belirten Ataoğlu, böylesi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği şartlar uyarınca gelişlerin devam edeceğini aktaran Ataoğlu, 3 günlük PCR testi ile gelen yolcuların ülkeye girişi sırasında da yapılan PCR testi sonucuna göre tatilini geçirebileceğini anlattı.

Ataoğlu, gelecek olan uçaklarla ilgili olarak bir kısıtlama olmadığını belirterek, kapalı turizm için yolcuların sadece charter uçuşlar ile geldiğini ve henüz tarifeli uçuşların kullanılmadığını kaydetti.

Bakanlık olarak kapalı turizmin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü önlem ve denetimin yapıldığını vurgulayan Ataoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.