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Ataoğlu: “Türkiye’den ‘Hızlı Tanı Kiti’ talep ettiniz mi?”

TC’nin geliştirdiği ‘Hızlı Tanı Kiti’ ile coronavirüs tanılarının hızlı bir şekilde öğrenilmeye başlanacağını vurgulayan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’ndan hükümete çağrı:

20 Mart 2020 Cuma 12:47
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Ataoğlu: “Türkiye’den ‘Hızlı Tanı Kiti’ talep ettiniz mi?”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’de bugün itibariyle kullanılmaya başlanan ve coronavirüsü 15 dakikada tespit ettiği açıklanan Hızlı Tanı Kiti’nin ülkemize de gönderilmesi için girişim başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti’nin geliştirdiği ‘Hızlı Tanı Kiti’ ile coronavirüs tanıları hızlı bir şekilde öğrenilmeye başlanacak. Hızlı Tanı Kiti uygulaması bugün Türkiye’de birçok yerde hızlı bir şekilde kişilere uygulanacak.
Bizimde acilen buna ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim.
Hükümet aldığı karar doğrultusunda, Türkiye’ye böyle bir talepte bulundu mu?
Kısa zamanda coronavirüs testlerinin yapılması ülkemizde bulunan vatandaşlar için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hızla yayılan bu salgına hızla yanıt vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKoronavirüsHızlı Tanı Kiti
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