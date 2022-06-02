Ataoğlu: Türkiye’den turistleri KKTC’ye uygun fiyata getirmek istiyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Ataoğlu, Ankara ziyaretine yönelik konuşarak, “Ne dediysek hayır cevabı almadık. Protokol dışında, bizim yararımıza olacak diğer konularda da yardıma hazır olduklarını söylediler. Bütün bunlar bizleri mutlu etmiştir. Görevimize daha da motive etmiştir” ifadelerini kullandı.

“ACENTELERE VERİLECEK OLAN 110 MİLYON TL ALACAKLARININ YARISINDAN AZ...”

Yıllardır gündemde olan turizm acentelerine teşvik ödemelerinin, mevcut protokolün dışında bir konu olsa da çözüm üretildiğini kaydeden Ataoğlu, yaklaşık 110 milyon TL’lik kaynağın 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığını belirtti.

Ataoğlu, “Acentelere de teşekkür ediyorum. Bugün verilecek rakam, alacaklarının yarısından az. Çünkü zaten döviz üzerinden bu kurumlar, peşin ödemelerini o günden yaptılar. Döviz hesabı yaparsak, acenteler neredeyse alacaklı… Çünkü, bugün verilecek olan yaklaşık 110 milyon TL, o günün değerine göre düşük” diye konuştu.

Ataoğlu, KKTC bütçesine büyük oranda gelir getiren turizmde, acentelere ödenen kaynağın havaya bir ödeme olmadığını, ülkeye turist üzerinden gelir olarak döndüğünü vurguladı.

"BİZİM ÇALIŞMAMIZ, TÜRKİYE'DEN TURİSTLERİ KKTC’YE NASIL UYGUN FİYATA GETİREBİLİRİZDİR"

Yüksek uçak fiyatları konusunda ise yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

“İç hatlar muamelesi nasıl olur? Bu konu geçmişte çok farklı yorumlandı. Vilayet denildi, hayır değil. Öncelikle sefer sayılarının artırılması gerektiği, hatta uçuş olmayan yerlerden uçuş başlamasını istedik. İç hatlar muamelesini konuştuk. Maliye Bakanı Yardımcısı, Türkiye’deki özel-kamu havalimanları vergi mevzuatı üzerinde çalışma yapıyor. Bu çalışmadan sonra, nerelere nasıl dokunuruz diye bakacağız. İlave sefer talebi için hemen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı arandı ve talep edildi. Bizim çalışmamız, Türkiye'den turistler, KKTC’ye nasıl uygun fiyata getirebilirizdir. Bir ailenin sadece bilet maliyeti 15 bin TL… Yapacağımız dokunuşla fiyatların cazip hale gelmesini sağlamak istiyoruz.”

Ankara’da yeni hava yolu şirketi kurulmasına ilişkin de görüşme yaptıklarını belirten Ataoğlu, mevcut turizm sezonu için ilave sefer talimatının hemen verildiğini ve neticesinin beklendiğini söyledi.

ATAOĞLU İÇ HATLAR KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

İç hatlar konusuna açıklık getiren Ataoğlu, şöyle konuştu:

“İç hatlar dediğimiz nedir? Biz zaten şu anda uçuyoruz. İstanbul’dan Adana’ya kişi başı vergi 3-5 Euro, aynı havalimanından KKTC’ye en az 19 Euro vergi var. Bize iç hatlarda uçuş muamelesi yapın diyoruz. Bize de düşen görev var. Taşyapı Yönetimi sonrası kişi başı alınan rakamlar var. Devletin vergiden kısmi feragat etmesiyle, ilgili şirket de feragat ederse, biletlere yansıyacak. 300- 500 TL civarında düşmüş olacak. İlave seferle, istediğimiz rakamlara daha da yaklaşacağız. 40 uçak yerine, 50 uçak gelecek. Kat ve kat, feragat edilen rakamın üzerinde olacak.”

“DÜĞÜN TURİZMİ POTANSİYELİNİ ARTIRACAĞIZ”

Turizmde, 2018 -2019 rakamlarını yeniden yakalamak için çalıştıklarını vurgulayan Ataoğlu, “Alternatif turizmi de artırıyoruz. Otellerin doluluk oranı çok yüksek. 14 gece konaklamalı turlara ev sahipliği yapıyoruz. Düğün turizmi potansiyelini artıracağız. Önümüzdeki günlerde, 1 tane düğüne ev sahipliği yapacağız. Ciddi bir kaynak harcanıyor. Otel ve yatak sayılarını artırmak gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

TC-KKTC Gençlik ve Spor İş Birliği Protokolü’ne yönelik bilgi veren Ataoğlu, protokolü maddeler halinde aktardı.

Ataoğlu, “Bu protokol ile sporda yetenekli gençlerimizin önü açılacak. Müsabaka fırsatı bulacaklar. Spor sahalarımız artacak. Futbol sahasında, tüm spor dalları olmayacak. Sahaları artıracağız, spor dalına göre çeşitlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖZERSAY İSTİFASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI İÇİN BENDEN DESTEK İSTEDİ”

Bakan Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın kendisini telefonla arayarak, istifasının yürürlüğe konulması için destek istediğini açıkladı.

Ataoğlu, “Geçmişte, bu istifayı uygun bulmadığımı söylemiştim ama kendisi beni arayarak bunu talep etmiştir. Saygı duyuyorum. Oturup, DP olarak karar vereceğiz” dedi.