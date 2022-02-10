Ataoğlu: “UBP ile ortaya koyduğumuz fikirlerin çoğu örtüşüyor”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, UBP ile dün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“UBP İLE ORTAYA KOYDUĞUMUZ FİKİRLERİN ÇOĞU ÖRTÜŞÜYOR”

“UBP ile ortaya koyduğumuz fikirlerin çoğu örtüşüyor” diyen Ataoğlu, “Verimli bir toplantı gerçekleşti. Hafta sonu ekiplerimiz tarafından bir çalışma yapılacak. Vatandaş, çok hızlı bir şekilde hükümetin oluşmasını bekliyor. İnşallah önümüzdeki hafta uzun süreli bir hükümet modeli oluşur” dedi.

“HAFTA SONU EKİPLERİMİZİN BİR ARAYA GELEREK GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ KARAR ALDIK”

Dünkü görüşmenin verimli ve sıcak geçtiğini ifade eden Ataoğlu, koalisyonun nasıl şekilleneceği yönündeki soru üzerine, “Oluşacak görüntünün ne olacağını net olarak göremedim. O konuları konuşmadık. Görevi alan Faiz Sucuoğlu’nun yapacağı görüşmeler sonrası vereceği bir karardır. En azından dünkü görüşme sonrasında hafta sonu yine ekiplerimizin bir araya gelerek görüşmeleriyle ilgili karar aldık” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE HAFTA SONU HÜKÜMET KURULUR”

“Her şey yolunda giderse hafta sonu hükümet kurulur” diyen Ataoğlu, “İnsanlarımız beklenti içerisinde. Cumartesi – Pazar hazır olduğumuzu da belirttik. Bu görüşmeler sonrası önümüzdeki hafta hükümetin oluşumu gerçekleşir” dedi.