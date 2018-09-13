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Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde bu sabah St Hilarion Kalesi ile civarında temizlik etkinliği düzenlendi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:04
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da katıldı.

Çevre Koruma Dairesi’nin iki yıldan beridir her Perşembe günlerinde yürütmüş olduğu temizlik faaliyetlerine artık sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlarda katılabilecek.

Bu sabah St. Hilarion Kalesi’nde yapılan temizlik etkinliğinden sonra bölgeye ektradan çöp bidonları konularak, uyarıcı levhalar asıldı. Ayrıca Çevre Koruma Dairesi tarafından bölgede hizmet veren bir kafeye de uyarı cezası kesildi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün St. Hillarion Kalesi’nin temizlendiğini belirterek, temizlenen bölgelerin, kampanya öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, yapılan temizliğin korunması konusunda çağrı yaptıklarını söyledi.

Yapılan araştırma sonucunda, ülkeye gelen turistlerin, en büyük şikayetinin çevre kirliliği olduğunu anımsatan Ataoğlu,vatandaşlardan çevreyi kirletmemelerini yönünde çağrıda bulundu.

24 saat hizmette olan Alo 123 şikayet hattına ve sosyal medyadan gelen ihbarların değerlendirilerek, çevre kirliliğine neden olan sorumluların tespit edildiğini söyleyen Ataoğlu, çöp kutusu bulana kadar herkesin çöpünü yanında taşımasını istedi.

Bakan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin her hafta perşembe günlerinde düzenleyeceği temizlik etkinliklerini basın ve sosyal medya aracılığı ile duyuracağını söyleyerek, çevreye duyarlı kişileri bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

BASAT

Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat: “Etkinlikteki amacımız başkası atsın biz temizleyelim mantığından ziyade, kimsenin başkalarının çöpünü toplamasına gerek duymayacağı temiz bir ülkeyi oluşturmak ve bu alanda farkındalık yaratmaktır.

Bu kapsamda bu ve benzer farkındalık çalışmalarının önemi büyüktür. Bu düşünce doğrultusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile ilgili birimlerine, bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık ve gerçekleştirmiş oldukları farkındalık çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.

Tüm insanlarımızı hem çöp atmayarak ve çevreyi kirletmeyerek duyarlı olmaya, hem de çöp atanları uyararak aktif çevreci olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

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Turizm Ve Çevre BakanlığıFikri AtaoğluSt Hilarion KalesiTemizlikçöpGündemKıbrıs
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