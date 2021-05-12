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Ataoğlu uyardı: Ramazan Bayramı, 1 Haziran için referans olacak

12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:38
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Ataoğlu uyardı: Ramazan Bayramı, 1 Haziran için referans olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla, tatillerini Turizm Bakanlığı’nın “Güvende Kal” sertifikasını alan ve Kapalı Devre Turizm Sistemi dışında kalan turizm konaklama tesislerinde geçirecek olan vatandaşlara, Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hijyen, mesafe ve maske kuralları ile tercih ettikleri turizm konaklama tesislerinin ortaya koyacakları koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatillerini geçirmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Ataoğlu, ülke turizminin 1 Haziran itibariyle, çift aşı ve çift PCR ile turist kabul etme hazırlığında olduğuna dikkati çekerek, “Kapalı devre turizm sistemi dışında kalan ve Bakanlığımızca “Güvende Kal” sertifikası almaya hak kazanan turizm tesislerimizde, Ramazan Bayramı tatilini geçirecek olan vatandaşlarımızın, gerek kendi sağlıkları gerekse de ülke ekonomimizin lokomotifi turizm sektörünün hareketlenmesi açısından, Covid – 19 tedbirlerine uyarak tatillerini yapmaları önemlidir” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 yılı aşkın bir süredir kapalı olan turizm sektörünün, ülkedeki vaka sayılarının düşük seyretmesi, turizm sektörünün tedbirli ve denetimli bir şekilde açılmasına imkan sağladığının altını çizerek, “Ramazan Bayramı bizler için, 1 Haziran tarihinde öngörülen çift PCR ve çift aşı ile turistlerin ülkeye gelişlerine olanak verecek uygulama için bir referans olacaktır. Ramazan Bayramını iç turizm kapsamında faaliyet gösteren otellerimizde geçirecek olan vatandaşlarımızın, 1 yılı aşkın bir süredir, toplum sağlığı göz önünde bulundurularak alınan tedbir kararları kapsamında faaliyetlerine ara verilen turizm sektörünün, yeniden özlenen ve istenilen seviyeye gelebilmesi için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket ederek, sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, bizler için çok önem teşkil etmektedir” dedi.

Bakan Ataoğlu, bu vesile ile gerek iç turizm kapsamında “Güvende Kal” sertifikası alan turizm tesislerinde, gerekse de aileleri ile birlikte Ramazan Bayramı tatilini geçirecek olan vatandaşların, covid-19 tedbirlerine uygun hareket ederek, güzel bir Bayram geçirmeleri çağrısında bulundu.
        
        
 

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