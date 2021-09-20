Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu

Ataoğlu: “Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele ilçesinde bulunan Demokrat Parti örgütlerini ve bölge esnaflarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Ataoğlu, “Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:18
95 Okunma
Ataoğlu: “Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”

DP’den yapılan açıklamaya göre, bölge esnafına gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Ataoğlu, esnaf ve vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinledi.
Ataoğlu, ziyaretinde ayrıca, DP’li yetkililer ve Demokrat Parti örgütlerine ziyarette bulunarak, durum değerlendirmesi yaptı.
Bölgelerdeki esnaf ve halk ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Ataoğlu, şunları kaydetti: 
“Esnafımızın işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklenti ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”
Ziyaretleri sırasında Demokrat Parti’nin gailesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Gailemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün güçlenen bir parti olarak, güçlü bir şekilde yolumuzda yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuza yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Demokrat Parti’nin hedeflerine, sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselmeye devam ettiğine işaret eden Ataoğlu, “Biz hedeflerimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, halkımızla ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet ve halka hizmet gayretini elden bırakmayacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri Ataoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “20 ayda 45 milyona yakın kaynak aktardım”
Amcaoğlu: “20 ayda 45 milyona yakın kaynak aktardım”
Durumu halen kritik!
Durumu halen kritik!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim