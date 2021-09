Ataoğlu: “Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”

DP’den yapılan açıklamaya göre, bölge esnafına gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Ataoğlu, esnaf ve vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Ataoğlu, ziyaretinde ayrıca, DP’li yetkililer ve Demokrat Parti örgütlerine ziyarette bulunarak, durum değerlendirmesi yaptı.

Bölgelerdeki esnaf ve halk ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Esnafımızın işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklenti ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”

Ziyaretleri sırasında Demokrat Parti’nin gailesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Gailemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün güçlenen bir parti olarak, güçlü bir şekilde yolumuzda yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuza yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin hedeflerine, sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselmeye devam ettiğine işaret eden Ataoğlu, “Biz hedeflerimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, halkımızla ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet ve halka hizmet gayretini elden bırakmayacağız” dedi.