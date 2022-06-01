Ataoğlu: Var gücümüzle çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, çocukların, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; her şeyden önce mutlu olmalarını desteklediklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların, geleceğin en önemli hazinesi olduğuna işaret ederek, “Geleceğimizin en güzel varlığı çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluk alacaklardır. Biz yetişkinler ise çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili, becerikli ve evrensel boyutta bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz” dedi.

Bakan Ataoğlu, çocukların yaşam, barınma, eğitim gibi her türlü temel hakkını korumanın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak, çocuklara sevginin, saygının ve barışın egemen olduğu bir dünya bırakmanın sorumlulukları olduğuna işaret etti.

Bakan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; her şeyden önce mutlu çocuklar olmalarını destekliyoruz. Bu bilinçle bizler de çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak, çocukların yüksek yararını esas alan ortamı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; her şeyin en güzeline layık, yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kalpten kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum.”