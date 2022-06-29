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Ataoğlu: Yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni ederim

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bugün KKTC’ye geldi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:55
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Ataoğlu: Yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni ederim
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Gazimağusa Limanına getirilen jeneratörler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı. 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , burada yaptığı açıklamada ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti. Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

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