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Ataoğlu: "Yeşilırmak’tan, Dipkarpaz’a ülkemiz turizm cenneti"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı...

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:16
Ataoğlu: "Yeşilırmak’tan, Dipkarpaz’a ülkemiz turizm cenneti"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında Yeşilırmak’tan, Dipkarpaz’a kadar kültürel zenginlikleriyle ülkenin turizm cenneti olduğunu ifade etti.

Turizmin ülkenin bacasız sanayisi olduğunu kaydeden Ataoğlu, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra özel ilgi turizmi, inanç turizmi ve sağlık turizmi ile Kuzey Kıbrıs turizminin, Akdeniz bölgesinin en aranan destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Ataoğlu Kuzey Kıbrıs’ın, güvenli bir ülke olduğunu da hatırlattı.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişten günümüze ulaşan zenginlikleri ve güzellikleriyle tarihi bir müze görünümündeki bu güzel ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ülke turizminden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Ülkemizde her geçen yıl yabancı turist sayısında artış olduğunu. Ama bununla yetinmeden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörünün, kendilerine yüklenen rolleri benimseyerek belirlenen stratejiler doğrultusunda sağlayacakları katkılarla hedeflenen seviyeye ulaşacağımıza inanmaktayım.

Turizmin sürdürülebilirliği için çevreci bir yaklaşımla bu barış ağına hizmet eden turizm sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, '27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum."

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