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Ataoğlu:BRTK Kuzey Kıbrıs'ta radyo ve televizyon yayıncılığının öncüsü

25 Aralık 2018 Salı 16:45
Ataoğlu:BRTK Kuzey Kıbrıs'ta radyo ve televizyon yayıncılığının öncüsü

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRTK'nin Kuzey Kıbrıs’ta 'de Radyo ve televizyon yayıncılığının öncüsü olduğunu vurgulayarak, içerikli ve seviyeli programlarıyla, toplumun geniş kesimlerine hitap eden BRT'nin, ulusal ve uluslararası alanda bugün geldiği seviyenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. 
Ataoğlu, BRTK'nin kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Ataoğlu, BRTK Genel Müdürü Aysu Basri'ye hitaben yayımladığı mesajında, "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 55. kuruluş yıl dönümünde sizi ve tüm çalışanlarınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ataoğlu mesajında şunları kaydetti: 
"BRTK İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi yakından takip ederek radyo ve televizyon kanalları ile halkımızın beğenisini kazanan başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bir kurum için yarım asırdır var olabilmek, bu süre zarfında tüm bilimsel, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amansız rekabet ortamında hep büyüyerek gelişmek azımsanmayacak başarı kıstaslarıdır. BRTK özellikle son yıllardaki muazzam atılımlarıyla, kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyarak, kaliteden ödün vermeden, medya dünyasının sürekli yükselen yıldızı olmayı başarmıştır.
İçerikli ve seviyeli programlarıyla, toplumun geniş kesimlerine hitap eden BRT'nin, ulusal ve uluslararası alanda bugün geldiği seviyenin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Ataoğlu, "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünde, size ve tüm kurum çalışanlarına başarı dileklerimle birlikte, selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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