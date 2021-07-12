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Ataoğlu:İngiltere’deki vatandaşlarımız yeni karardan memnun, devamını bekliyoruz

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den ülkemize gelecek olan vatandaşlara kolaylık sağlandığını, bu konu ile ilgili olarak turizm sektörünün böyle bir talebi olduğunu, bunun gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:26
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Ataoğlu:İngiltere’deki vatandaşlarımız yeni karardan memnun, devamını bekliyoruz

“Pazartesi gününden itibaren, İngiltere’nin kırmızı bölgeye alınmasından dolayı gelen yolculara karantina uygulaması istenecekti” diyen Ataoğlu, turizm sektörünün talebi doğrultusunda alınan yeni kararda çift aşılı KKTC vatandaşlarının negatif PCR sonucunu göstererek adaya karantinasız girişinin sağlanmasının önmemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı resmi sayfasından yapılan bu açıklamanın, İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarının içine su serptiğini dile getiren Ataoğlu, denetimlerin artırılması ve vakaların tekrardan yönetilebilir seviyeye inmesi ile İngiltere ve diğer ülkelerden de KKTC vatandaşı olmayan aşılı turistlerin katantinasiz ülkemize gelmesini beklediklerini söyledi.
        
        
 

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:02
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