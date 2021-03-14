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Ataoğlu’ndan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ ziyareti

Turizm ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart 2021 Pazar 15:14
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Ataoğlu’ndan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ ziyareti

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yatan hastalara da kısa ziyaretler gerçekleştiren Ataoğlu, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ataoğlu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda ve şartta fedakarca gayret gösteren sağlık personelimizin çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Kendisini, insana hizmet ilkesine adamış doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BRT
        
        
 

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