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Ataoğlu’ndan Mersinli Kıbrıs gazilerine: “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ta şehit silah arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla KKTC’ye gelen 38 Mersinli Kıbrıs gazisinden oluşan heyeti kabul etti. Kabul sırasında konuşan Ataoğlu, “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz” dedi.

26 Mart 2022 Cumartesi 15:38
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Ataoğlu’ndan Mersinli Kıbrıs gazilerine: “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz”
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Mersin Valiliği öncülüğünde ve Mersin Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde, KKTC’nin kuruluşunun 38’nci yıl dönümü dolayısıyla, Kıbrıs’ta şehit silah arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla KKTC’ye gelen 38 Mersinli Kıbrıs gazisinden oluşan heyeti kabul etti.

Duygusal anların da yaşandığı kabulde konuşan Ataoğlu sözlerine “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz. Canınızı ortaya koyarak, kurulmasında büyük pay sahibi olduğunuz bu devletin bir Bakanı olmuşsam, sizlerin payı çok değerli ve büyüktür” diyerek başladı.

Ataoğlu konuşmasında, heyette bulunan bir gazinin, kendisi ile tanışma isteğinde bulunduğuna işaret ederek, “evlatlarınızdan birisiyim” cevabını verdiğini belirterek, “bizler böyle görüyoruz. Burası sizin kendi evinizdir” dedi.

“Mücahit ile Mehmetçik’in ortaya koyduğu mücadele sonucunda, bugün kendi devletimizin çatısı altında hür ve bağımsız, güven ve huzur içerisinde yaşama imkanı buluyoruz” diyen Ataoğlu, iki devlet tek millet olgusunu hiç bir düşüncenin ortadan kaldıramayacak kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

YAKAR: “KKTC’DE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar da kabulde yaptığı konuşmasında, 20 Temmuz’un 38’nci yıldönümü dolayısyla, 38 Kıbrıs Gazisi ile KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kendimizi burdaki kardeşlerimizden farklı görmüyoruz. Burada kendi vatanımızdaymışız gibi hissediyoruz. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, heyette bulunan bir Kıbrıs Gazisi’nin, kendi yazdığı Kıbrıs Şiirini okuması, duygusal anların yaşamasına neden oldu.

Kabulde ayrıca, karşılıklı plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

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