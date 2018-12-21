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Atarlar tutuksuz yargılanacak

Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı

21 Aralık 2018 Cuma 18:22
Atarlar tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Dikmen’de yeğeninin evinden 3 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalan Hakan Atarlar tespit edilerek tutuklandı. Yeğeninin evinden çaldığı altınların bir kısmının satıp bet oynadığı iddia edilen zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

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Mahkemede zanlı hakkında ifade veren polis memuru Hasan Öngör, Hakan Atarlar’ın ikametgahtan sirkat meselesinden dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Dikmen’de sakin müştekinin evinden ziynet eşyaları çaldığını, çalınan altınların bir kısmının zanlının Değirmenlik’teki ikametgahında bulunduğunu, bir kısmının ise Lefkoşa’daki bir kuyumcuda tespit edildiğini açıkladı. Öngör, çalınan tüm ziynet eşyalarının bulunarak müştekiye verildiğini söyledi. Olaydaki müştekinin zanlının akrabası olduğunu ifade eden polis, bu nedenle zanlı hakkında şikayet olmadığını söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Foto>zhakan

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Anahtar Kelimeler:
GirneMahkemeHakan AtarlarHaberGündemKıbrıs
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Magusalı 2018-12-21 21:27:01

Nasıl yani dosya tamamlanmadan, mahkeme olmadan eşyalar miştekiye nasıl teslim edildi. Bu olayda bir terslik veya yanlış anlama var.

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