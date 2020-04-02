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Ataser: “Alsancak bölgesi bir an önce karantinaya alınmalı”

Lapta ve Alsancak Belediyesi heyetlerinin bir araya geldiği toplantı sonra açıklamada bulunan Alsancak Belediye Başkanı Ataser, “Hükümetten karantina konusunda destek bekliyoruz” dedi

02 Nisan 2020 Perşembe 15:53
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Ataser: “Alsancak bölgesi bir an önce karantinaya alınmalı”

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Figen İnce ve Temaslı Tarama Ekibi’nde görevli Aynur Hemşire, bir araya gelerek tespit edilen vakanın kimlerle temas ettiğini öğrenmek için toplantı yaptı.

Lapta Belediyesi’nde gerçekleşen toplantı sonrası Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yaptığı açıklamalarda, Alsancak bölgesinin karantina altına alınması talebinde bulunduklarını ve karantina uygulamasının bir an önce yapılması gerektiğinin vurguladı.

Alsancak’ta açıklanan pozitif vakanın 50’ye yakın kişiyle teması olduğunun söylendiğini yönünde ifade eden Ataser, “Her geçen gün bizim için sıkıntı artabilir. Riskler artmadan Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgesi karantinaya alınmalıdır” dedi.

Karantina uygulaması konusunda hükümetten destek beklediklerini dile getiren Ataser, “Sorunların hızlı ve ivedi şekilde çözülmesinin şart olduğunu” belirtti.

Öte yandan Ataser, Riverside Otel’de karantina sürecinin dolması beklenen öğrencilerin test sonuçlarının da negatif çıkması temennilerinde bulunarak, bu sürecin bir an önce geçmesini istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
LaptaAlsancakKarantinaKoronavirüsFırat Ataser
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. 2020-04-02 16:39:12

kapatmazsanız biz halk olarak kapadırık ha. ne be garagözler ? oyuncak zannetdiniz ? oynarsınız milletla . kapadın be aha tek çare budur madem. hiç bşy beceremezsiniz bari durmayı bilin. bişey yapmayın yau durdurun sadece herşeyi

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Magusalı 2020-04-02 18:13:29

Öğrenciler geldi ayağa kaktın. İçeride kendi halkına dinletemedin. Belediyeler yerel yönetim. Nasıl olur da elli kişi ile temas etti. Düğüne mi gitti. Bu Nasıl iş suçu biraz da kendinizde arayın. Hem Lapta hem de Alsancak.

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