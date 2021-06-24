Ataser: Belediyeler Siyaset Üstüdür Ve Olmalıdır

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çiğdem Aydın’nın sorularını Gündem Kıbrıs için yanıtladı. Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden adaylığını ilk kez açıklayan Ataser “bu halk her şeyi gördü, UBP’si CTP’si, tüm siyasi partileri gördü bu halkın gerçekten çalışan, uğraşan insanlara, halk için çalışacak insanlara ihtiyacı var, yerel yönetimler partiler üstü olmalı insanın dini , dili , ırkı ayrılmamalı, partili olup olmadığına bakılmamalı hizmet o kara parçasında yaşayan tüm canlılara olmalıdır herkese eşit olunmalıdır bu yüzden yeniden adayım” dedi.

Alsancak’ın tarih, doğa ve kültür kentini olduğunu vurgulayan Ataser, pandemi döneminde otellerin ve hizmet sektörünün kapanması ile gelirlerimiz düştü bazı projelerimizi gerçekleştiremedik ama açılan sektörlerle gelirlerimiz de düzeliyor söz verdiklerimizi yapacağız dedi.

ALSANCAK İLKLERİN BELEDİYESİ

Tamamlanan bir çok projemiz var diyen Ataser, Alsancak ilklerin belediyesi oldu ve olmaya devam edecek dedi. Batık gemi projesi, müze gemi, üç dilli wasapp istek hattı, sosyal yardımlaşmada aş evi gibi insana dokunan projeleri hayata geçiren Ataser, kenti yeniden şekllindirmeyi de planlıyor.

“BÖLGEDE EMLAK DEĞERLERİ YÜKSELECEK”

Alsancak’ın üst kısmına mimari değişiklik yaparak bölgenin değerini yükseltecek inşa projesinden de bahseden Ataser, “ben ülkemi seviyorum yatırımların özellikle bu bölgede Turizme yönelik olması önemli hizmet sektörü bizim en büyük kazancımız. Alsancak’ın üst bölgesinde müthiş bir proje hazırladık. Katları ikiye indireceğiz ve konutları hatta butik otelleri de bu projeye göre izinlendireceğiz. Kaldırımlar Arnavut kaldırımı olacak her şey doğa ile iç içe kültürel bir görünümle yeni bir kent yaratacağız. Hedefimiz emlak değerlerini de artırmak bölgenin katma değerini yükseltmek” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER YASASI HEMEN GEÇMELİ”

Mecliste bulunan Belediyeler Yasası değişikliğine de dikkat çeken Ataser, bir an önce bu yasanın geçmesi ve belediyelerin artık Büyükşehir Belediyecilik anlayışıyla yollarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Konya Belediyesine yaptıkları ziyarete de değinen Ataser, biz de burada büyük işler yapabiliriz ama birleşmemiz şart, merkezi hükumetin daha fazla destek olması şart dedi.