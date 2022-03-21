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Ataser: “Ben kendime ve verdiğim hizmete güveniyorum”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

21 Mart 2022 Pazartesi 09:57
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Ataser: “Ben kendime ve verdiğim hizmete güveniyorum”
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ÖZEL HABER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Belediyelerin birleştirilmesi konusunda yüzölçümü ve nüfus göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Ataser, Belediye Başkanları hakkındaki maddeyi yorumlayarak, “Ben özel sektörden gelen bir belediye başkanıyım. Seçimi kaybedersem eve gideceğim. Bunun da tartışılması gerekir. Ben işimle ortaya çıkacağım. Belediye başkanlarının da korkusu olmasın. Günün sonunda biz bu görevlerden zaten gideceğiz. Bu belediyeler bizim malımız değildir. İyi hizmet verebildiğimiz kadar bu görevlerde olacağız. Ben kendime ve verdiğim hizmete güveniyorum. Vatandaşımız da sandığa gittiğinde bu hizmeti elbet takdir edecektir” dedi.  
Ataser, “Ben reformun olması taraftarıyım. Belediyeler kapanmayacak, birleştirilecek. Sorunlar çözülsün ve belediyeler birleştirilsin diyoruz. Burada muhalefettin de hatası var. Daha önce onlar da bu reform üzerinde çalıştı. Yanlış bir algı yaratılıyor” dedi.

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