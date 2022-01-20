Ataser'den iddialara yanıt geldi

Ataser, "Alsancak gazetesinin çıkardığı Belediyenin 4 milyon TL Elektirik kurumuna borcu olduğunu söylüyor : Yine araştırmadan ,bilmeden ,bilgi sahibi olmadan yazıyor" dedi.

Ataser'in açıklaması şöyle:

Alsancak gazetesinin çıkardığı Belediyenin 4 milyon TL Elektirik kurumuna borcu olduğunu söylüyor : Yine araştırmadan ,bilmeden ,bilgi sahibi olmadan yazıyor .Belediyelerin Tarım Bakanlığı ,İçişleri Bakanlığı ,Maliye Bakanlığı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde mal sahibi olduğu Su işleri dairesine tüm işletmesini devretti .Bu devir çerçevesinde tüm belediyelerin geriye dönük elektrik borçlarını Maliye başkanlığına devrederek .31/12 /2021 kadar hiçbir belediyenin geriye dönük borcu kalmamıştır .Her çıktığım programda söylediğim gibi Alsancak Belediyesi mali olarak 28 Belediyenin en iyi ilk beşinin içersindedir .Göreve geldiğim günden itibaren çalışma arkadaşlarımızla mali disiplin konusunda özverili ve disiplinli bir şekilde çalışmaktayız .2022 -2026 yılları arasında Hedefimiz mali olarak belediyemizi en iyi ilk 1-2 içerine koyma noktasında çalışmalarımızı yapacağız .Belediyemizin yaptığı calışmalar sadece Alsancakta yaşayan vatandaşlarımız tarafından değil , beldemiz dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafındanda taktir edilmektedir . Yola devam Alsancak Belediyesi ..