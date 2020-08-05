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Ataser: “Girne ve Lapta bölgelerinde su kesintisi 3 günü aşabilir”

Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları 3 günü aşabilir.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:40
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Ataser: “Girne ve Lapta bölgelerinde su kesintisi 3 günü aşabilir”

KKTC Su Temin Projesi kapsamında dün yapılan açıklamaya göre Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle 5-8 Ağustos tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacağı aktarıldı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, verdiği bilgiler doğrultusunda Geçitköy Barajı onarım çalışmalarının uzayacağını ve su kesintisinin 3 günü aşabileceğini ifade etti.

Ataser, onarım çalışmalarının tamamlanacağı güne dair herhangi bir tarih vermezken, konu ile ilgili umutsuzluğunu aktardı.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 05.08.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
GirneLaptaSu Kesintisi
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